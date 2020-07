Um die Kaufkraft im Brinkumer Einzelhandel weiter anzukurbeln, planen die entsprechenden Interessenvertreter mindestens zwei weitere verkaufsoffene Sonntage. (Udo Meissner)

Liebe Leserinnen und Leser,

viele hatten es sicherlich schon vermutet, aber nun mussten wir unseren beliebten Herbstmarkt im Brinkumer Ortskern aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen ganz offiziell absagen. Wir bedauern das sehr. Vor allem, da nach der Oldtimershow im Mai nun auch unsere zweite Großveranstaltung hier in Brinkum der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Nichtsdestotrotz sind wir uns alle einig, dass in dieser Situation die Gesundheit aller weiterhin höchste Priorität hat.

Unabhängig von der Absage des Herbstmarktes laufen bei uns Überlegungen bezüglich des einen oder anderen verkaufsoffenen Sonntags. Zum Hintergrund: Um die Wirtschaft in der Corona-Krise anzukurbeln, möchte Niedersachsen zwischen August und Dezember vier verkaufsoffene Sonntage genehmigen. „Ich führe diesbezüglich gerade Gespräche mit der Gemeinde Stuhr. Allerdings liegen auch dort noch keinen offiziellen Informationen von der Landes­regierung vor, erst dann können wir in die Terminabstimmung mit

allen Beteiligten gehen“, erklärt Enno Stück­roth, Interessenvertreter Handel für Brinkum-Nord, den aktuellen Stand. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein erster verkaufsoffener Sonntag im September realistisch sein könnte – eventuell sogar am 20. September. Da hätte ansonsten der Herbstmarkt stattgefunden“, überlegt er. Enno Stückroth befürwortet die Sondergenehmigung und sieht sie als positives Signal, um die Wirtschaftskraft im Handel weiter anzukurbeln.

Wer mehr über die BIG Brinkum erfahren möchte, sollte einen Blick auf unsere Internetseite unter www.big-brinkum.de werfen. Dort werden Sie regelmäßig über Neuig­keiten und anstehende Termine auf dem Laufenden gehalten.

Herzliche Grüße, Ihre BIG