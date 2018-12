Playmobil, Barbie und Co sind Evergreens unter dem Weihnachtsbaum. (Kristina Bumb)

Weihnachten ist ein Familienfest und insbesondere ein großes Ereignis für Kinder. Wochenlang fiebern sie der Beschwerung entgegen,

öffnen Tag für Tag Türchen am Adventskalender und schreiben lange Wunschlisten an den Weihnachtsmann. Wer dem Nachwuchs etwas schenken möchte, der findet in

den örtlichen Fachgeschäften jede Menge Geschenkideen. Da kann die Qual der Wahl groß sein und manche Großeltern, Tanten und Onkel fragen sich, was bei den kleinen Verwandten hoch im Kurs steht.

Playmobil, Barbie, Modellautos und Actionfiguren sind wahre Klassiker unter dem Weihnachtsbaum. Wenn ein großes Piratenschiff oder eine Barbie im glitzernden Kleid aus dem bunten Geschenkpapier gewickelt wird, gibt es unter Garantie leuchtende

Kinderaugen.

Manche Spielwaren, die der Nachwuchs richtig toll findet, waren auch schon Renner, als die schenkenden Eltern und Verwandten selbst jung waren. Das gilt etwa für die Murmel- oder Kugelbahn, die zurzeit ein großes Comeback in den Kinderzimmern feiert – allerdings mit allen modernen Finessen. Das Kugelbahnsystem Gravitrax etwa arbeitet mit Magnetismus und Erkenntnissen aus der Gravitation. Zahlreiches Zubehör ist erhältlich. Besonders kleine Technikfans kommen damit auf ihre Kosten.

Bei jüngeren Kindern sind Lego-Bausteine wie schon seit vielen Jahren ein Renner. Doch der altbekannte Hersteller hat sein Monopol auf den Vertrieb der bunten Steinchen verloren und andere Marken bieten jetzt ebenfalls Bauelemente an. Dadurch ist die Auswahl noch bunter und vielfältiger geworden. Es lohnt sich also, in den Regalen des Einzelhandels genau hinzuschauen.

Ein großer Trend sind außerdem Merchandising-Produkte auf der Basis von Kinofilmen und TV-

Serien. Von Harry Potter bis hin zu Star Wars – die Auswahl von Spielfiguren, Bekleidung, Dekoartikeln und sogar Ausstattung für das

Badezimmer ist schier unüberschaubar. Ein Tipp für kleine Mädchen und Jungs sind Figuren und Zubehör zur computeranimierten Serie „Paw Patrol“, in der Hunde als Feuerwehrleute auftreten.

Geschenke zum Basteln, Forschen und Bauen kommen bei den Kindern ebenfalls gut an und

fördern ganz nebenbei ihre Kreati-

vität und Geschicklichkeit. Auch ein Instrument oder Unterricht in der Musikschule stehen auf vielen Wunschzetteln. Nicht zu vergessen: Die Abwendung vom Plastik ist bei den Spielwaren angekommen und die Kunden verlangen verstärkt nach Holzprodukten, die der gut sortierte Fachhandel auch in

großer und fröhlich-bunter Auswahl bereithält.