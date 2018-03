Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn die Temperaturen in den vergangenen Tagen dazu einladen, es sich eher kuschelig im warmen Zuhause zu machen, so ist die BIG bereits dabei, alle Veranstaltungen für das laufende Jahr 2018 zu organisieren. Am 27. Mai wird es wieder die mittlerweile schon legendäre Old­timershow im Ortskern von Brinkum geben. Wer noch Interesse hat, seinen Boliden zur Schau zu stellen und an einer spektakulären Ausfahrt teilzunehmen, kann sich gerne bei der BIG anmelden. Am 16. September möchten die Mitglieder der BIG den Herbstmarkt mit Ihnen feiern. Für unsere kleinen Mitbürger ­organisiert die BIG am 28. Juli erneut die Schatzsuche im Heuhaufen und zum Jahresende darf natürlich der Nikolaus nicht fehlen. Wir können schon jetzt versprechen, er ist bereits von uns eingeladen worden.

Für unsere Mitglieder findet aber zunächst am 15. März ­unser vierter BIG-Stammtisch statt. Hier hoffen wir auf eine rege ­Beteiligung, damit wir das „Netzwerk“ BIG weiter ausbauen können. Allen Buten- und Binnen-Brinkumern wünschen wir einen schönen Frühjahrsanfang mit hoffentlich etwas wärmeren Temperaturen als in den vergangenen Tagen.

Ihre BIG Brinkum