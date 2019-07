Das Königshaus 2018 um Regent Patrick Eggers und Regentin Wiebke Plate wird am Wochenende abgelöst. (SV Barrien)

Das aus den Vorjahren bekannte umfangreiche Kinderprogramm wird in diesem Jahr noch um die Teilnahme am Festumzug erweitert. Außerdem lockt die Festwiese erstmals mit dem Barrier Dorfmarkt, einem stimmungsvollen Kunsthandwerkermarkt.

Los geht das Barrier Fest heute ab 18.30 Uhr mit einer Afterwork-

Party auf dem Gelände des Vereins an der Sudweyher Straße 46. Bei Getränken, Bratwurst und Musik soll das große Schützenfest eingeläutet werden. Außerdem werden die Gewinner des Firmenpokalschießens bekannt gegeben. Der Eintritt ist frei.

Am Sonnabend, 6. Juli, treten die Vereinsmitglieder um 12.15 Uhr am Parkplatz des Hallenbades an und legen einen Kranz am Ehrenmal nieder. Anschließend geht ein Festumzug, bei dem auch die Freiwillige Feuerwehr dabei ist, durch den Ort. Auf dem Parkplatz vor der Praxis Dr. Stegemann-Auhage werden sich sicher wieder viele Kinder versammeln, denn gegen 12.45 Uhr laufen die Schützen dort vorbei und lassen jede Menge Bonbons regnen. Die Mädchen und Jungen sind herzlich eingeladen, sich dem Festumzug zum Schützenplatz anzuschließen. Gemeinsam sollen Groß und Klein zum Festplatz ziehen, wo Schützenkönig Torsten Hanke traditionell die Front abnehmen wird.

Am Nachmittag startet der bunte Trubel auf der Festwiese mit verschiedenen Ständen. Kinderautoscooter und Hüpfburg sorgen für Unterhaltung bei jungen Gästen. Außerdem kann man sich bei Kaffee und Kuchen im Festzelt stärken. Auch der erste Barrier Dorfmarkt ist geöffnet, und eine Tombola lockt mit tollen Gewinnen. Um 15 Uhr starten die sportlichen Wettkämpfe. Neben dem Schießen um die

Königstitel wird ein Preisschießen ausgerichtet. Auch ein Volksstand wird angeboten, wo alle Festbesucher ihr Geschick erproben können. Am Abend ab 20 Uhr startet dann die nächste Partynacht mit Musik von DJ Baloo und einem Ehrentanz der Vereinsmajestäten des vergangenen Jahres.

Am Sonntag, 7. Juli, geht es ebenso abwechslungsreich weiter. Um 9 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder zum Katerfrühstück in der Schützenhalle. Von 10 bis 16 Uhr schießen sie um Königswürden und Pokale – unterbrochen nur durch den feierlichen Einmarsch in das Festzelt um 12.45 Uhr. Ab 14.30 Uhr startet das Nachmittagsprogramm mit sportlichen Wettkämpfen für jedermann, Festwiese und Dorfmarkt. Nicht verpassen sollte man zudem die Ausgabe der Tombolagewinne in der Schützenhalle, wobei die wertvollen Hauptpreise erst später verlost werden.

Am Abend wird es spannend.Ab 19 Uhr werden die glücklichen drei Hauptgewinner der Tombola bekannt

gegeben. Sie dürfen sich über ein E-Bike, einen Roboter-Staubsauger oder einen Terrassenheizer freuen. Anschließend folgen die Pokalvergabe der Ortsvereine und der Höhepunkt des Festwochenendes: die Proklamation der neuen Schützenmajestäten. Danach soll gemeinsam gefeiert werden. Die

alten und die frisch gekürten Könige eröffnen die Tanznacht im Festzelt mit einem Ehrentanz.