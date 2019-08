2018 konnten sich die Melchiorshauser Schützen über das erste echte Ehe-Königspaar Rebekka und Stefan Rottmann freuen. (Schützen Melchiorshausen)

„Beim Schützenfest sind alle Bürger der Gemeinde Weyhe herzlich willkommen“, sagt der Vorstand des SV Melchiorshausen. Am morgigen Sonnabend ab 15 Uhr wird denn auch jede Menge Unterhaltung

geboten.

„Das Programm wurde um einiges erweitert, so das den ganzen Nachmittag über Leben im Wald herrscht“, freut sich Schriftführer Stefan Rummler. Mit Auftritten des Melchiorshauser Blasorchesters, der Chorwürmer, der Nappydancers und der Formation Drums Alive aus dem TSV Blau Weiss Melchiorshausen ist für ein abwechslungsreiches Showprogramm gesorgt. Junge Festbesucher können sich zum Beispiel auf Kinderschminken und einen Ballonkünstler freuen.

Die Melchiorshauser Grünröcke geben sich immer viel Mühe mit ihrem großen Fest und hängen unter anderem Banner im Ort auf. (Schützen Melchiorshausen)

Erstmals wird auch der Dorf-

könig gekürt. Dafür darf jedermann aus Melchiorshausen und der Gemeinde Weyhe antreten. Auch Kinder und Jugendliche können ihr Geschick erproben. Mit der Lichtpunktanlage beziehungsweise auf dem Schießstand werden die Kinder- und die Jugendmajestät ermittelt.

Um 19 Uhr wird es spannend. Dann wird das neue Königshaus

inklusive der jüngsten Majestäten

feierlich proklamiert. Auch die Pokale werden an die besten Teams verliehen.

Am Abend soll schließlich kräftig gefeiert und bis in die Nacht

getanzt werden. Ab 20 Uhr laden die Melchiorshauser zum Festball mit der Band Rainbow ein. Der Eintritt ist frei. Die befreundeten Vereine aus Barrien, Erichshof, Heiligenrode, Lahausen, Leeste und Stuhr sind ebenfalls zur Party eingeladen. Somit erwartet der SV Melchiorshausen wie in den vergangenen Jahren ein tolle Stimmung und ein volles Haus.