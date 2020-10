Matthias Duden (rechts) und Ivica Brockmann (links) haben den Brinkumer Elektrotechnikbetrieb 2015 von Firmengründer Fritz H. W. Meyer übernommen. (FR, Femke Liebich)

Ob es sich um die Automatisie-

rung in der Entsorgungstechnik, Sondersteuerungen an Schaltschränken oder die Installation von Sprech- und Alarmanlagen handelt – das Leistungsspektrum der Firma Fritz H. W. Meyer Elektrotechnik in Brinkum ist im Laufe der vergangenen 42 Jahren stetig gewachsen und punktet vor allem mit Vielseitigkeit und Innovation.

„Wir bedienen selbstverständlich auch Privatkunden im Bereich der Haus- und Elektrotechnik. Unser Fokus hat sich aber zuletzt vermehrt in Richtung Gewerbekunden entwickelt“, berichtet Geschäftsführer Matthias Duden. Zusammen mit Ivica Brockmann hat er den Handwerksbetrieb mit Werkstatt und Verwaltung von Firmengründer Fritz H. W. Meyer im Jahr 2015 übernommen. Das Unternehmen beschäftigt abhängig von der Auftragslage bis zu 20 Mitarbeiter – darunter vier Auszubildende. „Zu unserem Kundenstamm zählen mit Ärzten, Apotheken, Handwerksfirmen und Hausverwaltungen sowie Entsorgungsunternehmen, Abwasserbetrieben und der Autoindustrie die unterschiedlichsten Branchen“, zählt Matthias Duden auf. Er ist seit 25 Jahren im Unternehmen tätig. Das Fachwissen und die Kompetenz der Elektrotechniker sind derzeit in den verschiedensten Bereichen

gefragt. Dabei werden die Kunden von der Planungsphase über die Bauzeit bis zur Fertigstellung kompetent betreut.

Der Betrieb betreut vorrangig mittelständische Unternehmen bei der Planung und Fertigstellung von Elektroinstallationen. (FR, Femke Liebich)

Neben der Planung und Durchführung von Elektroinstallationen, der Installation von Sicherheitstechnik und dem sogenannten E-Check ist laut Aussage des Geschäftsführers vor allem das Leistungsspektrum innerhalb der Kommunikation zuletzt deutlich gewachsen. „Vor 30 Jahren haben die meisten Firmen noch mit Faxgeräten gearbeitet, und die Fernsehprogramme waren fast ausschließlich über Antennen auf dem Dach empfangbar“, erinnert sich Matthias Duden lachend. Heutzutage sei ein Büroalltag ohne digi-

tale Datenverarbeitung kaum vorstellbar. Für die entsprechende Netzwerktechnik mit strukturierten Verkabelungssystemen aus Kupfer und Glasfaser zeichnet sich die Firma Fritz H. W. Meyer Elek-

trotechnik ebenfalls verantwortlich. Eine ähnliche zukunftsorientierte Entwicklung beobachtet der Elektrotechnikmeister auch im Bereich der Beleuchtung, in dem heutzutage kein Weg an LED und damit an „energieeffizienten Lichtquellen“ vorbeiführt.

„Im Industriebereich kümmern wir uns vorrangig um benötigte Anschlüsse von Anlagen und Maschinen. Wir übernehmen die Ausstattung von Arbeitsstätten inklusive der individuell auf die Gegebenheiten angepassten und automatisierten Anlagen. Dazu sind wir für die unterschiedlichsten Produktionsanlagen zuständig“, fasst der Geschäftsführer zusammen. Dabei verweist er zugleich auf die teilweise großen und durch Starkstrom erzeugten Gefahrenbereiche für sich und seine Kollegen. Auch Explosions- und Brandschutz stehen bei Fritz H. W. Meyer Elektrotechnik auf der Agenda.

Neben der Elektroinstallation ist der Brinkumer Handwerksbetrieb für feste Kunden auch für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zuständig. Matthias Duden: „Unser Plus liegt in der Vielseitigkeit. Genau das versuche ich auch immer, unseren Auszubildenden zu vermitteln. Bei uns lernen sie den Grundstock der Elektrotechnik von der Pike auf – inklusive der Programmierung und Entwicklung von Schaltsystemen.“ Im Anschluss an die Ausbildung bestehe dann die Möglichkeit, sich auf einzelne Bereiche zu spezialisieren.

Weitere Informationen zur Firma Fritz H. W. Meyer Elektrotechnik gibt es im Internet unter www.meyer-stuhr.de.