Ist man auf der Suche nach einem Eigenheim, sollte den informativen Aushang mit diversen Immobilien-­Angeboten in den einzelnen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Syke als ersten „Schaufensterbummel“ nutzen. (KSK Immobilien)

Wer auf der Suche nach seinem Traumhaus im Grünen oder einer schicken Eigentumswohnung in optimaler Lage ist, hat mit dem

Immobilien-Service der Kreissparkasse Syke garantiert den richtigen Partner an seiner Seite. Aber auch Immobilienbesitzern, die ihr

Objekt verkaufen möchten, steht das Beratungsteam mit Fachwissen, Kompetenz und Erfahrung zur Seite. Die Mitarbeiter des Immobilien-Services unterstützen ihre Kunden, damit sich diese im sogenannten Immobilien-Dschungel zurechtfinden und das für sie beste Ergebnis erzielen. Dabei berufen sie sich auf die perfekte Ergänzung des Finanzierungs-Know-hows der Sparkasse und das Fachwissen einer Immobilien­Agentur.

„Neben dem Kauf und Verkauf von Immobilien beschäftigen wir uns verstärkt mit dem Thema Grundstückserschließungen“, teilt Jörg Städtler mit. Dabei verweist der Leiter des Immobilien-Services auf einen teilweise langwierigen Prozess, der dem endgültigen

Bebauungsplan vorausgeht. „Vor

allem die hohen Auflagen und die Beachtung von Landschafts- und Lärmschutz ziehen das gesamte Bauvorhaben oftmals in die Länge“, fügt er hinzu. So könne sich ein Projekt bis zu zwei Jahre hinziehen. Diese Zeit investieren die sechs

Immobilien-Experten vor Ort aber gerne investieren, denn schließlich sind sie stets auf der Suche nach bezahl­barem Wohnraum, den sie ihren Kunden anbieten können.

„Unsere Mitarbeiter sind im gesamten Einzugsgebiet der Kreissparkasse Syke tätig – das bedeutet in Stuhr, Weyhe und Syke sowie in Bruchhausen-Vilsen, Twistringen und Bassum“, erklärt Jörg Städtler. Dabei machen sie keinen Unterschied, ob es sich um den Kauf von Gebrauchtimmobilien oder dem Erwerb von Neubauten handelt. Einen ersten Überblick über die aktuellen Immobilienangebote finden die Kunden regelmäßig in den Aushängen der einzelnen Geschäftsstellen der Kreissparkasse, die zum informativen „Schaufensterbummel“ einladen.

Wer gar nicht erst suchen und

abwarten möchte, bis das Passende dabei ist, kann sich auch direkt mit den Immobilien-Experten

zusammensetzen, um die eigenen Wunschvorstellungen kundzutun. Sobald ein neues Angebot mit den Vorstellungen übereinstimmt, bekommen die Kunden es von ihrem Ansprechpartner übermittelt. „Wir nehmen jederzeit interessierte Kunden in unsere Suchkartei auf“, betont Jörg Städtler. „Diese erhalten daraufhin von uns ein fach­männisch geprüftes Angebot, das selbstverständlich einer realen Markteinschätzung zugrunde liegt.“ Erfahrungsgemäß finden

die Kunden auf diesem Weg deutlich schneller das richtige Objekt zum marktgerechten Preis.

Zukünftige Verkäufer können sich ebenfalls auf die tatkräftige Unterstützung des Immobilien-

Services verlassen. Denn bereits

bei der Preisvorstellung hilft eine professionelle Wertermittlung des Objektes. Eine marktgerechte Einschätzung des Preises wiederum steigert laut Aussage der Finanzexperten zugleich die Verkaufschancen. „Unser Ziel ist es, Interessenten und Verkäufer schnellstmöglich zusammenzuführen“, berichtet Städtler. Der schnellste Weg führe dabei über die interne Suchkartei. Darüber hinaus wird das zu verkaufende Objekt selbstverständlich auf allen Wegen vermarktet, um die potenziellen Käufer zu erreichen: Zeitungsanzeigen, Aushänge und natürlich Immobilien-

Portale im Internet. „Unsere Aufgabe endet übrigens nicht, wenn sich Eigentümer und Käufer gefunden haben. Wir stehen ihnen auch bei der weiteren Abwicklung zur Seite und beraten sie in allen Finanzierungs- und Versicherungs­fragen“, ergänzt Jörg Städtler.

Äußerst skeptisch beobachtet der Immobilien-Experte allerdings die aktuelle Preisentwicklung. „Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage führt inzwischen zu einem unrealistischen Preisniveau. Bei dieser Entwicklung bleibt oftmals der soziale Wohnungsbau auf der Strecke“, so seine Meinung. Genau aus diesem Grund strecken er und seine Kollegen die Fühler stets in alle Immobilien-Richtungen aus und sind ständig auf der Suche unter anderem auch nach weiteren Bebauungsflächen.

Der Immobilien-Service der Kreissparkasse Syke, Bremer Straße 2, 28816 Stuhr, ist montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Telefonische Auskünfte werden unter der Rufnummer 04 21 / 80 76 60 erteilt.