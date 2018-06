In der Geschäftsstelle in Stuhr-Brinkum sind unter anderem Sabine Leube (links) und ­Sabine Michalke für die Kunden da. Das ­Angebot der Geschäftsstellen des ­SYKER ­KURIER (unten) und der REGIO­NALEN RUNDSCHAU ist breit gefächert – von ­Büchern bis zu ­Tickets. (Jonas Kako und Dominik Albrecht, Dominik Albrecht)

Die Einwohnerzahl von Bremen wuchs nicht mehr. Nach einer kurzen Phase der Stagnation begann sie sogar zu schrumpfen. Eine rasch zunehmende Zahl von ­Bremern, besonders junge Familien, wandten der Stadt den Rücken zu und zogen nach Stuhr, Weyhe, Osterholz-Scharmbeck, Lilienthal, Verden, ­Thedinghausen oder in andere Städte und Gemeinden rund um Bremen.

Die Menschen hatten dafür gute Gründe: Baugrund war dort teilweise deutlich günstiger zu haben als in der Hansestadt – und man war im Grünen, ohne auf die Infrastruktur der Stadt Bremen verzichten zu müssen, mit ihrer Autobahnanbindung, den Einkaufsmöglichkeiten, kulturellen Angeboten und Arbeitsplätzen.

Anlaufstelle für die Leser der REGIO­NALEN RUNDSCHAU in Stuhr-Brinkum: die Geschäftsstelle in der ­Bassumer Straße 6 a. (Jonas Kako)

Für den Verlag der Bremer Tageszeitungen hieß das zunächst, dass er eine logistische Aufgabe zu erledigen hatte. Denn natürlich nahmen die scheidenden Bremer ihre Zeitung mit an die neuen Wohnorte und wollten sie auch dort wie gewohnt morgens im Briefkasten vorfinden. Aber bereits damals war man sich im Bremer Pressehaus darüber im Klaren, dass dies nur der erste Schritt sein konnte. Um einiges anspruchsvoller als die Schaffung neuer Zustellbezirke im Bremer Umland stellte sich der Etablierung neuer Regionalausgaben dar: Die ländlichen Neubürger hatten zwar weiterhin den WESER-­KURIER im Haus. Dieser bot aber inhaltlich nichts aus ihrer neuen Heimat: keinen Lokalsport, keine Kommunalpolitik, keine lokalen Reportagen, keine Vereinsberichterstattung, keine Anzeigen aus der Region.

Dabei konnte man es nicht allzu lange belassen. Denn die ehemaligen Bremer lebten sich sehr schnell an ihren neuen Wohnorten ein, nahmen am örtlichen Leben teil, interessierten sich für kommunale Fragen. Ihre Kinder gingen dort in die Schulen, wurden Mitglieder in den örtlichen Sportvereinen oder den Freiwilligen Feuerwehren. Berichte darüber gab es allerdings lediglich in den Heimatzeitungen vor Ort. Um bestehende Abonnenten zu halten und neue zu gewinnen, legte der WESER-KURIER den Hauptausgaben im Umland unentgeltlich Regionalausgaben bei. Zunächst klein und in der Regel zweimal in der Woche, aber nur unwesentlich später wurden die Beilagen täglich ­produziert.

Der Beginn der Unternehmung, zu den alteingesessenen Umlandzeitungen mit eigenen Regionaltiteln in Konkurrenz zu treten, war nicht nur redaktionell anspruchsvoll, sondern zunächst auch organisatorisch und vor allem von Raumproblemen geprägt.

Die Redakteure des Lilienthaler ­Kurier, später verschmolzen mit der ­alten Heimatzeitung WÜMME-­ZEITUNG, die vom WESER-KURIER übernommen wurde, kamen zunächst im Schankraum einer ausgedienten Gaststätte unter. Die Mitarbeiter des ACHIMER KURIER arbeiteten in den rückwärtigen Räumen eines kleinen Geschäfts. Der SÜDKREIS-KURIER, die spätere REGIONALE RUNDSCHAU, war in einer kleinen Wohnung am Rand von Brinkum untergebracht.Der SYKER KURIER begann in einem zwar zentral gelegenen, aber sehr engen Ladenlokal.

Lediglich der NORDKURIER, später aufgegangen in der vom WESER-­KURIER übernommenen Heimat­zeitung DIE NORDDEUTSCHE, und das OSTERHOLZER KREISBLATT, an dem sich der WESER-KURIER beteiligte, verfügten vom Start an über einigermaßen vorzeigbare Geschäftsräume in Vegesack und Osterholz-Scharmbeck. Das Redaktionsbüro des WESER-KURIER in Delmenhorst begann in einer verschwindend kleinen Wohnung in einer nur schwer auffindbaren Gasse der Delmenhorster Innenstadt. Der langjährige Redaktionsleiter ­Jürgen Bettmann erinnerte in einem Beitrag über diese alten Zeiten daran, dass die Delmenhorster Miniredaktion auch das Gehlen-Büro genannt wurde, angelehnt an die Organisation Gehlen, die als Vorläuferin des Bundesnachrichtendienstes fungierte und deren Außenstellen so geheim waren, dass Nichteingeweihte von ihrer Existenz kaum etwas ahnten.

Über die Jahre entwickelte sich das Projekt zu einem unbestrittenen Erfolg. Die Regionalredaktionen schafften es verhältnismäßig schnell, sich in ihren jeweiligen Verbreitungsgebieten rund um Bremen zu etablieren und das Vertrauen von Politik, Wirtschaft, ­Organisationen und vor allem Lesern zu gewinnen. An die Stellen der provisorischen Büros traten im Lauf der Zeit ansehnliche Zeitungshäuser. Die lokale Berichterstattung und die Sportnachrichten in den Regionalbeilagen waren recht schnell so ausführlich, dass sie viele Leser überzeugten. So wirkte die Attraktivität der ­Bremer Zeitung mit ihren Regionalteilen und vor Ort verankerten Redaktionen bei zahlreichen Abonnenten der alten Heimatzeitungen: Nicht wenige stiegen schon bald auf den ­WESER-KURIER um – und neue Leser kamen hinzu.