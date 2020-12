Ein Fotoalbum macht Erinnerungen wieder lebendig und überbrückt die Zeit bis zum nächsten richtigen Treffen. (Lifestock und Freepik, Freepik)

Doch egal, in welchem Kreis und unter welchen Umständen man Weihnachten verbringt – eines kommt immer gut an: liebevoll und individuell ausgewählte Geschenke.

Leckere Geschenke

Ein Präsentkorb kann ganz individuell befüllt werden – etwa mit einem schönen Buch, selbst gebackenen Keksen oder Spezialitäten aus der Region. (Freepik)

Oftmals zerbricht man sich den Kopf darüber, was jemanden ­erfreuen könnte, der scheinbar ­alles hat. Hier empfiehlt sich, ­etwas zu verschenken, das man verbrauchen kann. Kulinarische Präsentkörbe – am besten gefüllt mit Spezialitäten aus der Region – kommen gut an. Ein guter Tee oder Kaffee schmeckt auch nach den Feiertage noch. Und schöne Kerzen erhellen die dunkle Jahreszeit. Fachgeschäfte in der Region haben dafür ein breites Angebot.

Wer Zeit und Spaß daran hat, kann auch leckere Geschenke selbst herstellen. Kekse etwa sind knusprige Klassiker. Länger haltbar sind in ein großes Einmachglas geschichtete Backmischungen. Mit hübsch gestalteter Anleitung braucht der Beschenkte nur noch frische Zutaten hinzufügen und kann dann im Handumdrehen Brot, Muffins oder Kuchen genießen.

Mit modernen Geräten wie einem Tablet können sich Verwandte auch ohne persönliche Treffen sehen. (Javier Sánchez Mingorance und Freepik, Freepik)

Ebenfalls eine schöne Idee: Punsch-Sirup aus 1,5 Litern Fruchtsaft, 700 Gramm Zucker, ­Zitrusfrüchten und weihnachtlichen Gewürzen. Alles zusammen einkochen, durchsieben und heiß abfüllen. Zwei Fingerbreit reichen, um einem warmen Johannisbeersaft beziehungsweise heißem Weiß- oder Rotwein ein herrliches Adventsaroma zu verleihen.

Viele Veranstaltungen sind ­momentan abgesagt. Daher bieten sich Geschenke für den Zeitvertreib zu Hause an. Für jeden gibt es beispielsweise das passende Buch – vom spannenden Krimi über das interessante Sachbuch bis zur kunstvollen Graphic Novel. Die regionales Händler beraten gern zu Klassikern und Neuheiten auf dem Buchmarkt. Ein großes Revival erlebt gerade das Puzzle. Und auch Karten- sowie Brettspiele ­bereiten im kleinen Kreis vergnügliche Stunden.

Technik verbindet

Trotz Kontaktbeschränkungen verbunden zu bleiben, ist momentan eine große Herausforderung. Reisen zu entfernt wohnenden Verwandten, Klassentreffen mit ehemaligen Mitschülern, große Familienfeste – all das fällt in diesem Jahr aus. Glücklicherweise gibt es die technischen Möglichkeiten, Distanzen zu überbrücken.

Eine Geschenkidee für beispielsweise Großeltern ist daher ein Tablet. Die Geräte ermöglichen ein Videotelefonat mit den Enkeln am anderen Ende des Landes. Auch ein Smartphone kann als Präsent helfen, in Kontakt zu bleiben: per Messenger, über den auch Schnappschüsse und Videos versendet werden können.

Fotogeschenke

Fotos sind sowieso eine gute Idee in Zeiten, in denen reale Kontakte rar sind. Hier gibt es zahlreiche ­Gestaltungsmöglichkeiten, etwa Tassen oder ein Puzzle mit dem ­Familienporträt. Aber auch der Klassiker erfreut unter dem Tannenbaum: ein selbst gestaltetes Fotoalbum, am besten ergänzt mit schönen Anekdoten.

Um stets Fotos der Familie oder von Freunden sehen zu können, eignet sich ebenfalls ein elektronischer Bilderrahmen. Wer ihn verschenkt, kann digital immer wieder neue Motive senden, die dann automatisch in die Galerie aufgenommen werden.

Präsente fürs Homeoffice

Zahlreiche Arbeitnehmer mussten in den vergangenen Monaten ihr Zuhause umgestalten: Sie sind ins Homeoffice gegangen. Anfangs stand dabei naturgemäß erst einmal die Funktionalität der Technik im Vordergrund. Inzwischen sind die meisten Arbeitsplätze eingerichtet – aber sind sie auch gemütlich?

Die Ideen für Homeoffice-­Präsente umfassen nicht nur ­Dekoration wie etwa eine schöne Topfpflanze. Auch Ausstattung wie ein hochwertiger Stift, Ordnungshelfer oder eine gute Schreibtischlampe erfreuen den Heimarbeiter. Und Gimmicks wie Tassenwärmer mit USB-­Anschluss machen den Arbeitsalltag angenehmer. So freut sich der ­Beschenkte direkt auf die Zeit nach dem Fest.