Gänsebraten (pixabay)

Saisonale Genüsse werden zum Beispiel im Ganderkeseer Restaurant Zur Eiche groß geschrieben. Die Weihnachtszeit wird von dem Gastronomenpaar Ingrid und Klaus Dobranz gern zelebriert. Die Speisekarte enthält dann festliche ­Genüsse, und an den Weihnachtsfeiertagen können sich die Gäste auf ein üppiges Menü freuen.

„Meine Frau schmückt die Gaststube und ich stelle weihnachtliche Speisen zusammen“, beschreibt Klaus Dobranz die Vorbereitungen auf die Adventszeit im Restaurant Zur Eiche, das an der Wildeshauser Landstraße 22 ansässig ist. Und die Auswahl saisonaler Schlemmereien kann sich sehen lassen: Steinpilz-Cremesuppe, Lammfilets auf Pfeffersoße, Knecht-Ruprecht­-Platte mit Schweinemedaillons, Steak und mehr, Amarettobecher mit Schokoladeneis sowie vieles Weitere finden sich auf der Speisekarte.

Wer sich zum Fest verwöhnen lassen möchte, statt selbst in der Küche zu stehen, der kann ebenfalls das Restaurant Zur Eiche ansteuern. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag öffnet es zur Mittagszeit seine Türen, und Küchenmeister Klaus Dobranz zaubert ein fünfgängiges Festmenü. Die Gaumenfreuden starten mit einem Gruß aus der Küche, Graved Lachs an feinem Salat bildet die Vorspeise. Als Vorsuppe lockt anschließend eine frische Steinpilzcreme. Der Clou: Das Hauptgericht steht nicht von vornherein fest, sondern die Gäste können aus einer ganzen Reihe von Speisen auswählen. Wie es sich für Weihnachten gehört, gibt es natürlich Gänsebrust mit Rotkohl und Klößen. Aber auch Hirschbraten mit Rosenkohl und Speckzwiebeln, Schweinemedaillons auf Gorgonzolasoße sowie Lammfilets mit Keniaböhnchen im Speckmantel stehen zur Wahl. Eine Schoko­laden­-Lebkuchencreme schließt das üppige Menü. „Wir sind zu den beiden Feiertagen schon gut gebucht. Gäste sollten darum unbedingt reservieren“, sagt Küchenmeister Klaus Dobranz.

Auch das Vielstedter Bauernhaus in Hude-Vielstedt ist in der Winterzeit ein stimmungsvolles Ausflugsziel. Wenn sich – mit etwas Glück – die umliegenden Felder und Waldstücke mit malerischer, weißer Schneedecke zeigen, sitzt es sich in der Gaststube des Lokals noch einmal so gemütlich. Unter mächtigen Deckenbalken und bei flackerndem Kaminfeuer können die Gäste dann Klassiker der Weihnachtszeit verspeisen. Auf Vorbestellung serviert Küchenchef Christian Strackerjan, der das nostalgische Restaurant an der Adresse am Bauernhaus 1 gemeinsam mit Ehefrau Yvonne und Vater Wilfried ­betreibt, zum Beispiel einen ganzen Gänsebraten samt leckeren Beilagen.

Außerdem stehen Veranstaltungen an, die ins stimmungsvoll ­geschmückte Bauernhaus locken. Ebenso zünftig wie weihnachtlich geht es bei der Wintergrill­-Party am Sonnabend, 15. Dezember, zu. Ab 19 Uhr wartet ein leckeres Grillbüfett auf die Gäste. Spießbraten vom Holzkohlegrill, Wildgulasch mit Pfifferlingen, pochierter Lachs mit Weißweinschaum, Vorspeisen wie gefüllte Mini-Kürbisse, Frischkäsetomaten, Mozzarellasalat mit Basilikumpesto sowie Desserts von Creme Brülee bis hin zu Lebkuchenparfait versprechen Gaumenfreuden. Die Getränke sind im Pauschalpreis bereits enthalten. Für fröhliche Unterhaltung sorgt unterdessen Kurt „Kuddel“ Hohnholz mit Musik und Döntjes. Am Sonnabend, 22. Dezember, ab 19 Uhr steht dann eine Rockweihnachtyparty mit der Liveband Cat-Talk an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Auch zum Fest ist das Vielstedter Bauernhaus für seine zahlreichen, treuen Gäste da. Wer sich küchenstressfreie Feiertage schenken möchte, kann bei uns eine knusprig braune, gefüllte Weihnachtsgans mit Beilagen und Soße zum Fertigbraten bestellen“, sagt Christian Strackerjan. Das Weihnachtsmenü wird in einem Umkreis bis zu 25 Kilometer Entfernung frei Haus geliefert und ist in einer Stunde servierfertig. Seinen kulinarischen Service hat der Gastronom „Gänsetaxi“ getauft.