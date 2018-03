Dichtungen sind Verschleißteile, die über die Jahre in ihrer Funktion nachlassen und

deshalb früher oder später ausgetauscht werden müssen.

Dafür sollte ein Profi engagiert werden. Dieser kann die Elemente ausbauen ohne angrenzende Teile zu beschädigen und das neue Material professionell einbauen. Nur so ist gewährleistet, dass die Dichtung ihre Funktion in vollem Umfang erfüllt. Darüber hinaus kann der Fachmann auch gleich prüfen, ob Fenster und Türen noch richtig eingestellt sind und diese, falls nicht, warten und wieder ins Lot bringen.

Sparen und die Umwelt schonen

Durch den Austausch von alten, defekten Dichtungen können die Heizkosten um bis zu 30 Prozent gesenkt werden. Dies hat nicht nur einen positiven Effekt für den Geldbeutel, sondern ist auch gut für die Umwelt. Darüber hinaus reduziert sich auch die Lärmbelastung, da richtig schließende Dichtungen auch Schall-isolierend wirken.