Ein Trend aus den USA: Lustige Weihnachtspullover. (Comma, dpa-tmn)

Hauptsache kitschig und verrückt – so einen Ratschlag bekommt man selten von einem Modeberater zu hören. Aber für die Pullover mit Weihnachtsmotiven, die den

Handel fluten und sogar Modebewusste unterm Baum tragen, gelten

keine der üblichen Stilregeln.

Früher sah man die sogenannten „Ugly Christmas Sweater“, zu Deutsch: hässliche Weihnachts-

pullover, nur im Fernsehen: In Weihnachtsfilmen schenkte die Mutti ihren unverheirateten Kindern Motivpullover zu Weihnachten. Darauf: Weihnachtsmänner, Rentiere oder Elfen – Kitsch pur. Und im Kino immer einen Lacher wert. Heute aber finden sich genau diese Pullover in jedem Mode-

geschäft und Kaufhaus.

„In Amerika hält der Hype um hässliche Weihnachtspullis schon seit geraumer Zeit an“, erzählt

Modeberater Andreas Rose aus Frankfurt. „Wer erinnert sich nicht an die romantische Filmszene in ,Bridget Jones‘, als die Titelheldin zum ersten Mal auf ihren Traummann trifft und er einen Rentier- Pullover trägt?“ Und wie das nun mal so ist mit einem Hype in Amerika: Er erreicht auch rasch Europa und findet sich inzwischen auch hier in vielen Läden.

Dabei handelt es sich nicht um einen erstgemeinten Modetrend, sondern um einen witzigen Gag zur Advents- und Weihnachtszeit, der so manche Familien- oder Betriebsfeier aufheitert.