Die Daverdener sind feierfreudig und laden gleich zu drei tollen Tagen ein. (SV Daverden)

Auch sonst wird mit Schießwettkämpfen um wertvolle Preise, Malschparty und Festball, Seniorenkaffee und Kinderprogramm jede Menge geboten.

Am Sonnabend, 4. August, geht ab 14 Uhr die Feier los, die der Verein in Kooperation mit Festwirt Bode ausrichtet. Die Gaudi startet auf dem Areal Zur Malsch 49 mit dem Preissachschießen für jedermann. Gegen ein kleines Entgelt können Vereinsaktive und Festbesucher um attraktive Preise wetteifern. Verein, Mitglieder und lokale Unternehmen haben die Gewinne gestiftet. Jeden Tag wird zudem ein Fahrrad ausgeschossen. Als Hauptpreis lockt ein Fernseher. Jugendliche schießen um ein Smartphone.

Beim Festumzug gibt es dieses Mal etwas Besonderes zu sehen: Der König wird an der Zollschranke freigekauft. (Schützenverein Freischütz Malsch)

Um 17 Uhr öffnet der Festplatz seine Tore. Mit mehreren Verzehrständen und Schießbude hat er jede Menge zu bieten. Am Abend kann dann auf der Malsch-Party kräftig gefeiert werden. Ab 20 Uhr legt DJ Schumi Musik auf und bringt die Menge zum Tanzen. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag, 5. August, startet mit dem großen Festumzug. Die Freischützen sammeln sich, um

ihren Vorjahreskönig Carsten Mey­er abzuholen. Dieser lädt zunächst um 11 Uhr zu einem Umtrunk und Imbiss in seine Gastronomie, dem Meyerhof Heiligenrode, ein.

König Malte Schacht und Königin Andrea Felsch werden am Wochenende abgelöst. (SV Daverden)

Ab circa 12 Uhr wird ein Ereignis geboten, das man nur selten zu

sehen bekommt: Der Heiligenroder Carsten Meyer muss durch die Freischützen beim Heiligenroder Schützenverein ausgelöst werden. Auf der Mühlenwiese wird darum eine Zollschranke errichtet, wo die Vereine in witzige Verhandlungen um die Kosten für König Carsten Meyer treten. Ist die Bezahlung geklärt und sind die Zollgebühren überreicht, zieht der große Festumzug mit der Majestät und musikalischer Unterstützung zum Vereins­areal.

Dort angekommen, können sich

die Vereinsmitglieder bei einem Königsfrühstück stärken. Ab 14 Uhr geht es mit dem spannenden Preis- und Sachschießen für jedermann weiter. Außerdem starten die Wettkämpfe um die majestätische

Königswürde.

Am Wochenende kann auf dem Festgelände der Freischützen Malsch nach Herzenlust gefeiert werden. (Schützenverein Malsch)

Für Jugendliche wird an diesem Nachmittag etwas Besonderes geboten. Die Schützin Sabine Spar­kuhl stellt ein Kinderprogramm auf die Beine. Ab 15.30 Uhr können junge Festbesucher bei diversen Spiel- und Spaßstationen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Jedes Kind gewinnt dabei einen kleinen Preis. Außerdem wird der Titel des Kinderkönigs ausgeschossen. Hierfür stellt der Verein die neu erworbene Lichtpunktanlage zur Verfügung. Dabei wird mit einem Laser gezielt und ein PC wertet den Treffer aus. Die jungen Festbesucher müssen für die Teilnahme am Wettbewerb kein Vereinsmitglied sein. Eine Hüpfburg und das große Kistenstapeln mit Dirk Witte werden ebenfalls Renner bei den Familien sein. „Beim Kinderspektakel sind sicher immer 90 bis 100 junge Gäste mit ihren Familien dabei. Dann ist der Festplatz richtig voll“, freut sich Rolf Kniemeyer.

Ab 16 Uhr kann man sich außerdem beim Kaffeenachmittag verwöhnen lassen. „Senioren und Witwen verstorbener Vereinsmitglieder lädt der Verein zum Kuchengedeck ein“, sagt der Vorsitzende der Freischützen, Rolf Kniemeyer. Alle anderen Gäste, die zur Kaffeetafel ebenfalls herzlich willkommen sind, zahlen einen kleinen Beitrag. DJ Kuddel sorgt für passende

Musik. Auch der Festplatz sorgt wieder für Unterhaltung. Um

20 Uhr wird es noch einmal richtig spannend: Es wird das neue Königshaus 2018 proklamiert. Anschließend kann auf dem Festball zu Musik von DJ Schumi bis in die Nacht gefeiert werden.

Die Freischützen feiern übrigens in neuen Räumlichkeiten. Denn 2016 und 2017 haben sie einen Anbau an ihrer Schießdiele fertig gestellt. Die sanitären Anlagen und ein Büro wurden neu errichtet, die Zufahrt neu gestaltet, neue Stromleitungen gelegt und vieles mehr. „Die Arbeiten sind bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen“, schil­dert Rolf Kniemeyer. Den Freischützen gehören mittlerweile Schützenhaus und Schießhalle. Die Bauarbeiten wurden in Eigenleistung bestritten und die Ausstattung erworben, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen.