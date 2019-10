Azubi Julian Holst unterstützt das Team seit dem 1. September. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Heute bietet das Augenoptikfachgeschäft die modernsten Möglichkeiten zur Bestimmung der Sehschärfe und Brillenzentrierung.

Das 40-jährige Bestehen ist der Grund für eine Jubiläumsaktion, die bis zum 19. Oktober einen 20-prozentigen Rabatt auf alle neuen Brillenfassungen und

-gläser beinhaltet. Die Auswahl an

Modellen ist derzeit besonders groß, denn das Geschäft hat die gesamte Kollektion der Marken Tom Tailor und Free Land im Programm. Statt lediglich ein paar ausgesuchten Musterbrillen stehen rund

250 verschiedene Fassungen zur Anprobe bereit. „Die Modelle von Free Land sind ein farbliches Highlight und die Fassungen von Tom Tailor bieten ein zeitlos modisches Design“, sagt Hoppmann.

Moderne Messverfahren helfen Inhaberin Iris Hoppmann bei der Bestimmung der optimalen Brillengläser. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Für die Gläserstärke setzt sie ein gerade erst neu angeschafftes 3-D-Sehtestgerät zur Augenglasbestimmung ein, das eine sehr

präzise Messung ermöglicht. Auch die Sicht bei Dämmerung wird mithilfe der modernen Technik simuliert, sodass die Kunden fortan eine noch bessere, individuell angepasste Brille erhalten. „Wer bereits Brillenträger ist, sollte den Test ebenfalls machen, um bei Bedarf eine Modifizierung der Gläser durchzuführen“, rät Hoppmann, die Schatzmeisterin in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) ist. Beim Kauf einer neuen Brille oder neuer Gläser ist der 3-D-Test selbstverständlich kostenlos.

Hoppmann empfiehlt eine vorherige Terminabstimmung. Dank der Unterstützung des Auszubildenden Julian Holst können die Kunden aber auch spontan in das Fachgeschäft kommen. Der 20-Jährige arbeitet seit 1. September bei Brille Pusdorf, nachdem er dort ein zweiwöchiges Praktikum absolviert hatte. Der angehende Augenoptikergeselle hilft unter anderem bei dem Richten von Brillen, dem Wechseln von Uhrenbatterien sowie dem Nachmessen von Gläsern. Damit entlastet er die Inhaberin und ihre Mitarbeiterin Andrea Bothmer, die sich komplett auf die Kundenberatung konzentrieren können.

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem eine ausführliche, individuelle Sehanalyse sowie eine entsprechende Beratung. Auf einem Tablet sehen die Kunden vorab, wie sich Entspiegelungen oder Tönungen auf ein Brillenglas auswirken. Bei Gleitsichtbrillen hilft ein sogenanntes Videozentriergerät. Mit diesem wird im Vorfeld ein Foto des Brillenträgers angefertigt, um die Gläser später punktgenau einzuarbeiten.

Das Anpassen von Kontaktlinsen, der Verkauf von Lupen, Lesehilfen und Hörgerätebatterien sowie das Anfertigen von Passbildern gehören ebenfalls zum Portfolio von Brille Pusdorf. Das Richten und Reinigen von Brillen sowie das Probetragen von Kontaktlinsen bietet das Team um Hoppmann kostenlos an. Vor dem Geschäft steht eine rote Brillenbox, in welche die Kunden ihre alten und ausrangierten Brillen geben können. Diese werden an Bedürftige rund um den Globus weitergeleitet.

Brille Pusdorf hat montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr, mittwochs von

9 bis 13 Uhr, freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 54 44 08 sowie im Internet unter www.brille-pusdorf.de.