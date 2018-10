Wer besonders ausgefallene Blumen und Dekorationen sucht, sollte einen Besuch im Floristik-Fachgeschäft Die Feldblume an der Ecke Hinter dem Vorwerk 25 / Hohenleuchte einplanen, das die Habenhauserin Ann-Kathrin Mühlenfeld seit mehr als einem Jahr führt.

Die Floristmeisterin hat besonders kreative Ideen, wenn es um den Blumenschmuck von Privatkunden oder für geschäftliche Anlässe geht. „Die Eventfloristik nimmt immer mehr zu“, sagt die Geschäftsinhaberin, die in Hotels, Firmen und Seniorenresidenzen, bei Trauerfeiern, Hochzeiten und vielen anderen festlichen Gelegenheiten für die passende Deko sorgt. Ihre Kunden kommen sowohl aus den umliegenden Stadtteilen, als auch aus dem benachbarten Gewerbegebiet. In anderen Teilen Bremens hat sich die Arbeit Mühlenfelds ebenfalls herumgesprochen. „Blumen gibt es überall, aber individuelle Floristik nur selten“, sagt die Geschäftsfrau, die Mitglied in der Werbegemeinschaft ­Habenhausen-Arsten ist.

Zwei ausgebildete Floristmeisterinnen sowie eine Quereinsteigerin gehen ihr zur Hand. Sie bereiten unter anderem die Adventsausstellung vor, die an zwei Wochenenden, 17. und 18. November sowie 24. und 25. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr unter dem Motto „Winterlandschaft“ in das rund 120 Quadratmeter große Geschäft lockt.

Die Feldblume ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 89 84 43 44 sowie im Internet unter www.diefeldblume.de.