Das Ehepaar Grünenwald hat das außergewöhnliche Start-up im historischen Neustadtsgüterbahnhof gegründet. (Kristina Bumb)

Bereits von Weitem duftet es nach würzigen Grillaromen und Feuer. Vorbei an einem alten Eisenbahnwaggon und stillgelegten Gleisen geht es in eine historische Güterbahnhofshalle – das Domizil von Grünenwalds Institut für Grillkunst. Dort geht es buchstäblich um die Wurst – aber auf höchstem Niveau und noch um vieles mehr. Denn das Ehepaar Alexandra und Kai Grünenwald hat dort einen Shop rund um den heißen Rost eingerichtet. Zugleich bieten sie im

alten Neustadtsgüterbahnhof Grillseminare und kulinarische Events an.

Das Flair in der großen Halle und das Angebot sucht in Bremen und dem weiteren Umkreis seinesgleichen. Im ehemaligen Neustadtsgüterbahnhof hat sich der außergewöhnliche Fachhandel angesiedelt. Sechs Meter hoch ist die Decke, große Eingangstore und kunstvoll geflochtene Metallstreben sorgen für industriellen Charme. Auf dem rohen Betonestrichboden stehen lange Holztische und rustikale Bänke, an denen während der kulinarischen Kurse und Events gespeist und gefeiert werden kann.

Alexandra Grünenwald berät die Besucher gern zu dem umfang­reichen Angebot rund um den Grillgenuss. (Kristina Bumb)

Rund um die geschmackvoll dekorierten Tische ist eine Verkaufsausstellung gruppiert. Anspruchsvolle Freunde des Grillvergnügens finden dort ausgewählte Grills und Zubehör – von Smokerchips bis zur aromatischen Soße. „Wir steuern auf die Adventszeit zu und bieten ein großes Sortiment, mit dem man Barbecuefans eine Freude machen kann“, sagt Alexandra Grünenwald, die Grünenwalds Institut für Grillkunst gemeinsam mit ihrem Ehemann Kai leitet.

Auch Gutscheine sind erhältlich, verraten die Unternehmer. „Wer

etwas für jemanden sucht, der schon alles hat, der kann mit einem unserer Grillkurse gemeinsame Zeit und Genuss schenken“, sagen sie. Die Kurse gibt es aktuell zu

den Themen Burger, Steak und Fisch. „Außerdem sind Seminare zu Wild und Wald sowie zu vegetarischem Grillen in Planung“, erläutert Alexandra Grünenwald. Da das Ehepaar beruflich bereits viel in der Welt herumgekommen ist, soll auch internationale Kulinarik Einzug halten. „Gegrillt wird überall auf der Welt“, sagt die Fachfrau. Aus ihrer Zeit in Shanghai und Hongkong haben Grünenwalds zum Beispiel asiatische Genusskultur nach Bremen gebracht. Die authentischen Aromen aus Fernost wollen sie bei einem Event zum chinesischen Neujahrsfest den Gästen näherbringen.

Spareribs, Gemüse, gefüllte Hühnerbrust und Garnelen – die Möglichkeiten auf dem Rost kennen keine Grenzen. (dpa Picture-Alliance / Daniel Maurer, picture alliance / dpa)

Die Kursteilnehmer bereiten das Grillgut gemeinsam zu. Erfahrene Grillmeister geben dabei Anleitung und verraten Tricks und Kniffe. „Unsere Meister sind teilweise gelernte Köche, teilweise Grillenthusiasten, die sich ein enormes Können angeeignet haben. Unser Team ist mit Herzblut und Leidenschaft dabei“, sagt die Firmengründerin. Später wird gemeinsam gegessen, geredet und genossen. Die Stimmung ist familiär. Die Kursleiter sitzen mit am Tisch. „Die besten Partys finden in der Küche und am Grill statt“, sagt Alexandra Grünenwald.

Die Seminare eignen sich für Privatleute, Familienfeiern und Firmenevents. „Viele Unternehmen haben bei uns ihre Weihnachtsfeier gebucht“, sagt sie. Auch als Caterer kann Grünenwalds Institut für Grillkunst gebucht werden.

Das außergewöhnliche Angebot hat sich bereits herumgesprochen. Dabei war der Start unvorhergesehen schwierig. Nur eine Woche vor dem Corona-bedingten Lockdown unterschrieb das Ehepaar den Mietvertrag für den alten Güterbahnhof. „Anfangs waren wir verunsichert, wie es weitergeht“, sagt Alexandra Grünenwald. Aber die Renovierung und Gestaltung ihrer Halle nahmen die Gründer des Start-up-Unternehmens trotzdem in Angriff und wurden für den Mut belohnt. Nachdem das schicke Ambiente fertig gestellt war, war der Lockdown zunächst überstanden. Im Juni fanden die ersten Kurse statt. „Wir haben einen guten Start gehabt und durch Mundpropaganda zahlreiche Gäste bekommen“, sagt Alexandra Grünenwald.

Vor Einschränkungen für die Branche aufgrund der Pandemie hat das Paar keine Angst. „Unsere Halle ist sehr gut belüftet, wir haben jede Menge Platz und laden nur kleine Gruppen ein. Unsere Gäste sind bei uns gut aufgehoben“, sagt Alexandra Grünenwald.

Infos und Kurstermine gibt es unter www.gruenenwalds.com.