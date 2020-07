Der Meisterbetrieb Brille Pusdorf hat eine große Auswahl von trendig bis klassisch und lockt darüber hinaus mit aktuellen Angeboten. Seit Kurzem bietet der Fachbetrieb eine neue, unkomplizierte Möglichkeit zur Augendiagnostik an, die hilft, Erkrankungen wie den grünen Star oder Makuladegeneration zu erkennen.

Das moderne Augenoptikergeschäft in der Woltmershauser Straße offeriert immer wieder neue Angebote für spezielle Gläsertypen. Zurzeit locken Rabatte auf Einstärken- und Gleitsichtgläser für Sonnenbrillen. Auch passende Fassungen gibt es in großer Auswahl – etwa klassisch schöne Modelle, lässige Pilotenbrillen und verspiegelte Varianten. „Letzte sind nach wie vor im Trend, und es gibt die verspiegelten Gläser jetzt auch in verschiedenen Farbvarianten, passend zur Fassung“, sagt Augenoptikermeisterin Iris Hoppmann, Inhaberin des Fachbetriebs. Sie rät, die Sonnenbrille nicht zu klein zu wählen. „Sie sollte mit den Augenbrauen abschließen und auch zu den Seiten nicht zu schmal sein, sonst gelangt das grelle Licht in die Augen, wenn man beispielsweise nach unten schaut.“

Seit wenigen Wochen bietet der Fachbetrieb eine innovative Diagnostik für Vorsorgeuntersuchungen an. „Wir führen ein Augen-Screening durch, mit dem frühzeitig auffällige Veränderungen von Netzhaut oder Sehnerv entdeckt werden können“, sagt Hoppmann. Brille Pusdorf ist damit der erste Augenoptikerbetrieb in Bremen, der diesen Service eines Schweizer Herstellers anbietet. Für den Kunden schmerzfrei fertigt das Gerät eine Aufnahme des Augenhintergrunds an und vergleicht diese mit einer umfassenden Datenbank. Erkannt werden können so ein Glaukom beziehungsweise grüner Star, trockene altersbedingte Makuladegeneration und diabetische Retinopathie. Augentropfen sind dabei nicht notwendig. Ist die Diagnostik nicht eindeutig oder bestehen weitere Fragen, kann ein Tele-Arzt hinzugezogen werden. „Wenn Auffälligkeiten festgestellt werden, vereinbart der Kunde eine weiterführende Untersuchung bei seinem Augenarzt vor Ort“, sagt die Augenoptikermeisterin.

Das Screening ersetzt zwar keine medizinische Untersuchung und Behandlung beim Augenarzt, es hilft aber dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Augen einmal pro Jahr im Sinne der Gesundheitsvorsorge zu überprüfen. „Wir bieten das Screening aktuell zum Einführungspreis von 29 Euro an.“

Der Augencheck bildet dabei einen Zusatzservice zu den umfassenden Dienstleistungen von Brille Pusdorf. Ob Ermittlung von Sehstärken, Beratung zu Kontaktlinsen oder modische Brillenfassungen in großer Auswahl – in dem Fachbetrieb mit seinem dreiköpfigen Team ist man gut aufgehoben. Unterstützung erhält Augenoptikermeisterin Hoppmann von Augenoptikerin Andrea Bothmer und dem Auszubildenden Julian Holst. „In unserer hauseigenen Werkstatt werden neben der Bearbeitung und Fertigstellung von Brillen auch schnell und flexibel Reparaturen durchgeführt.“ Gehe es um Kleinigkeiten, wie einen abgebrochenen Bügel, helfen die Fachleute gern. „Das gehört für uns zum Kundenservice dazu“, sagt Hoppmann.

Weitere Informationen gibt es unter www.brille-pusdorf.de.