Hat das IWG-Osterplakat gut sichtbar ins Schaufenster geklebt: Meike Radanke, Mitarbeiterin der Bäckerei Rolf. (Bäckerei Rolf)

Von Montag bis Sonntag, 15. bis 28. April, lädt die Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) die Pusdorfer und ihre Nachbarn wieder dazu ein, beim jährlichen Ostergewinnspiel des Vereins mitzumachen – und sich attraktive Preise zu sichern.

In diesem Zeitraum finden sie in zahlreichen Geschäften (siehe unten stehenden Infokasten) Plakate mit Osterhasen. Mal gelb oder grün, mal violett oder rot. Wer am Spiel teilnehmen möchte, kreuzt auf einer Karte an, welche Farbe der Hase in welchem Geschäft hat. Die Karte gibt es kostenlos in den teilnehmenden Läden.

Hat man alle Motive entdeckt, nehmen Nord Bikes, die Bäckerei Rolf und die Deich Apotheke die ausgefüllten Karten an. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 30. April. Unter allen richtigliegenden Einsendern verlost die IWG drei Präsentkörbe sowie weitere 20 Sachpreise und Gutscheine, welche die Mitglieder des Vereins gespendet haben.

„Im vergangenen Jahr haben knapp 300 Pusdorfer und Bewohner anderer Stadtteile an dem Spiel teilgenommen“, sagt der Vorsitzende Alexander Erjawetz. Er hofft, dass die Aktion die Kunden auch für Alltagseinkäufe noch häufiger in den Stadtteil lockt.