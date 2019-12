Allerdings habe ich als kleines Kind nicht darüber nachgedacht, dass ein Tannenbaum nach so vielen Jahren durchaus höher gewachsen ist als die durchschnittliche Deckenhöhe einer Wohnung. So durfte der Tannenbaum noch ein paar weitere Jahre wachsen, ehe er nun in Woltmershausen in voller Größe als Weihnachtsbaum mit seinen Lichtern und Kugeln strahlen darf.

Mögen die Lichter des Weihnachtsbaums bis zu euch, Oma und Opa, in den Himmel strahlen und dort sowie überall in Pusdorf und umzu ein kleines Lächeln in die Gesichter zaubern.