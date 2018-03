Geschäftsführer Andreas Kulbatzki, Mechaniker Christian Ebert, Auszubildende Cathy Bögershausen und Jan Bloem (von links). (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Im Januar 2013 eröffneten Andreas Kulbatzki und Jan Bloem das Geschäft in der Woltmershauser Straße 183. Nach nur zwei Jahren reichte der Platz nicht mehr aus, sodass Ende 2014 die fünfmal so großen Räume des früheren Schlecker-Markts in der Woltmershauser Straße 260-264 zum Fahrradfachmarkt ausgebaut wurden. Die gelernten Zweiradmechaniker und Gesellschafter des Unternehmens bieten dort auf 240 Quadrat­metern eine große Auswahl an Fahrrädern und Zubehör. Nicht nur die bekannten City-, Trekking-, Kinder- und Hollandräder, sondern auch E-Bikes können im Verkaufsraum oder im Außenbereich bei einer Probefahrt getestet werden.

Geschäftsführer Jan Bloem bietet den Kunden auch zahlreiche E-Bikes an. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Die Stammkunden aus Woltmershausen, der Neustadt und der Innenstadt, die zum Geburtstag eingeladen waren, konnten unter anderem die neu eingetroffen Falträder, die sich ebenfalls hervorragend für Urlaubsreisen oder auch den Transport in Bussen und Bahnen eignen, ausprobieren. Auch die neuen Motoren von Bosch, die sich durch besonders niedrige Lärmwerte auszeichnen und kaum zu hören sind, stießen bei den Kunden auf großes Interesse.

Viel Flexibilität bieten die „Customräder“, bei denen sich der Kunde am Computer einzelne Elemente wie Rahmen, Schaltung und Farbe seines Lieblingsrads zusammenstellen kann. Gebrauchte Räder werden bei Nordbikes ebenfalls zahlreich verkauft. Eine große Auswahl bietet der Betrieb, der Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-­Rablinghausen (IWG) ist, auch beim Zubehör wie Sättel, Körbe und Satteltaschen an. Unter ­

30 verschiedenen Helmen kann der Kunde sein passendes Modell auswählen. Auch bei der Suche nach einem Schloss ist eine gute Auswahl und professionelle Beratung von besonderer Bedeutung. „Die beste Versicherung gegen einen Diebstahl des Rades ist ein gutes Fahrradschloss“, wissen die Firmen­inhaber und empfehlen ein Bügelschloss, das weder mit dem Bolzenschneider, noch mit der Brechstange zu knacken sein soll.

Ersatzteile und Sonderanfertigungen runden das Sortiment ab. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Durch den direkten Draht können Ersatzteile, die nicht direkt im Lager vorhanden sind, innerhalb von 24 Stunden besorgt werden. Reparaturen und individuelle Anpassungen werden in der hauseigenen Werkstatt durchgeführt.

Jetzt zum Saisonstart empfiehlt Kulbatzki, der sich bereits zwischen den Jahren 2007 und 2012 mit dem Unternehmen Günnis Gebrauchtrad-Börse selbstständig gemacht hat, einen Komplettcheck des Rads. Bei einer kostenlosen Sichtprüfung wird der Kunde auf einen möglicherweise größeren Reparaturaufwand hingewiesen. Wer rechtzeitig vor dem Frühling in das Geschäft kommt oder telefonisch einen Termin unter 0421 / 897 91 49 vereinbart, kann innerhalb eines Tages seinen Drahtesel repariert zurück­bekommen. Kleinere Notfälle, wie ein platter Reifen, werden auch sofort erledigt, wenn es das Kundenaufkommen zulässt.

Nordbikes hat montags bis freitags von 10 und 13 Uhr sowie 14.30 bis 18.30 Uhr und sonnabends in der Zeit von 10 bis

14 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.nordbikes.de.