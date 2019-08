Der Inhaber vor der Galerie seiner vierbeinigen Kunden: Jens Schmidt leitet die Allianz-Agentur in der Alfred-Faust-Straße. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Nicht nur bei Lebens- und Rentenversicherungen, sondern auch bei der Absicherung von Fahrzeugen bietet die Allianz nach seiner Aussage ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Unsere günstige Autoversicherung ist stark nachgefragt“, sagt Schmidt, der mit seinem dreiköpfigen Team mehr als 1300 Kunden in Obervie­land und den Randgebieten betreut.

Auch die Geldanlagen bei der

Allianz sind seiner Ansicht nach unschlagbar: „3,7 Prozent Zinsen wird auf bestimmte Produkte gezahlt“, erläutert Schmidt. Eine Tierversicherung, mit der Tierhalter hohe Arztkosten sparen können, hat er ebenfalls im Angebot. Eine kleine Fotogalerie mit Hunden und Katzen, die über die Agentur ihn versichert sind, hängt an einer Wand in Schmidts Büro, das zwar in der Passage Kattentum angesiedelt, aber nur von der Alfred-

Faust-Straße erreichbar ist. Bei der Beratung setzt der Versicherungsprofi zudem auf das Ambiente: So sitzen die Kunden in bequemen Sesseln und erhalten kostenlosen Kaffee.

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 9 und 13 und 14.30 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 14.30 Uhr. Terminvereinbarungen sind unter Telefon 0421 /

83 67 31 00 möglich. Weitere Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.allianz-jens-schmidt.de.