Das Team von Die Feldblume um Ann-Kathrin Mühlenfeld (2. v. r.) freut sich, dass die Kunden nun wiederkommen können. (Kristina Bumb)

April, hat Ann-Kathrin Mühlenfeld ihren geschmackvoll gestalteten Laden für Floristik und Wohnaccessoires wieder geöffnet. „Die Wochen, in denen wir schließen mussten, waren natürlich ein Einschnitt. Umso glücklicher bin ich, dass die Kunden bereits am ersten Öffnungstag wie gewohnt zu uns gekommen sind“, sagt die Floristmeisterin.

Auch etwas Gutes sei aus den vergangenen Woche entstanden, denn Die Feldblume bot in dieser Zeit einen Lieferservice für Gestecke, Sträuße und Co. an. „Wir hatten das Angebot schon länger, aber unsere Kunden haben den Service nun noch viel mehr für sich entdeckt. Daher möchten wir ihn auch in dem Umfang beibehalten“, erläutert die Geschäftsinhaberin. Gern liefert das vierköpfige Team die Bestellungen zu den Kunden aus – nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten. Zum Muttertag am Sonntag, 10. Mai, gibt es diese Möglichkeit ebenfalls. „Außerdem haben wir an diesem Datum den Laden vormittags für drei Stunden geöffnet“, sagt Mühlenfeld.

Nicht nur Schnittblumen, sondern auch eine liebevoll zusammengestellte Auswahl von Blühendem für Balkon, Terrasse und Garten hält Die Feldblume bereit. Beliebt sind außerdem die kunstvoll gefertigten Türkränze – saisonal geschmückt mit trockenen Sommerblüten, Muscheln und Eukalyptus.