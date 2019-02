Die beiden Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten, Kai Schulz (l.) und Giuseppe Carrera, sind engagiert. (Christoph Englisch)

Mit dem Ziel, durch gemeinsames Handeln die Interessen von Kaufleuten, Gastronomen, Handwerkern und Dienstleistern in den Stadtteilen zu stärken, gründete sich vor mehr als

20 Jahren die Werbegemeinschaft

Habenhausen-Arsten. Um die derzeit 34 Mitglieder effektiver zu vertreten, erfolgt aktuell der Schritt der Vereinseintragung. Der neue Vorstand um Kai Schulz und Giuseppe Carrera als Vorsitzende möchte mit seinem Engagement vor allem die Wirtschaftsstandorte Habenhausen und Arsten fördern und positionieren sowie den Lebensraum der Einwohner attraktiver machen: Die Unternehmen sollen durch gemeinsame Werbeaktivitäten bekannter werden und präsentieren sich hierfür unter anderem auf der zweijährig stattfindenden Gewerbeschau.

Mit der Bündelung von Kompetenzen finden die Bewohner der Stadtteile leichter die richtigen Unterstützer für Aktivitäten. Gleichzeitig sollen die Habenhausener und Arstener bei politischen Entscheidungen, beispielsweise bei Bauprojekten oder der Infrastruktur, mit dem Zusammenschluss der Unternehmen ein starkes Sprachrohr hinter sich wissen.

Die Werbegemeinschaft engagiert sich zudem sozial und fördert die Sport- und Jugendarbeit der Stadtteile in den Sportvereinen sowie in den Gemeinden. Außerdem richtet die Werbegemeinschaft auf dem Sommerfest der Kinder- und Jugendfarm die Tombola aus, deren Erlös in vollem Umfang der Jugendfarm zu Gute kommt. Neben der positiven Werbung für die Unternehmen erhofft sich der Vorsitzende einen weiteren Effekt durch die Kooperation mit den Sportvereinen: „Junge Leute können ihre Ausbildung bei Betrieben im Stadtteil machen, finden eventuell ihre zukünftigen Arbeitgeber und bleiben so den Sportvereinen erhalten.“

Die Werbegemeinschaft Habenhausen-

Arsten um den Vorsitzenden Kai Schulz hat ihren Sitz im Arster Hemm 52. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421/ 46 04 15 00 sowie auf der Internetseite

www.werbegemeinschaft-habenhausen- arsten.de