In Zeiten der ­Corona-Pandemie bedienen sie ihre Kunden mit gebührendem Abstand – und unter zahlreichen Auflagen, die der Gesund- und Sicherheit der Menschen dienen und vor der Ansteckung mit dem Virus schützen sollen. Aber seit Montag haben zum Beispiel auch die Frisöre wieder geöffnet. Schüler kehren allmählich in ihre Klassenzimmer zurück, Kinder können wieder die Spielplätze benutzen: kleine Schritte in Richtung Normalität.

Trotz der Lockerungen bleiben die Menschen vorsichtig, sagt Malermeister Alexander Erjawetz aus Rablinghausen: „Die Leute halten sich beim Einkaufen noch spürbar zurück“, hat der Vorsitzende der ­Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen/Rablinghausen beobachtet. Es gehe bei Weitem nicht so geschäftig zu wie früher. Auch bei der Begegnung auf dem Bürgersteig seien die Menschen deutlich bemüht, Abstand zu halten. „Sie machen einen richtigen Bogen umeinander.“

Kompliment für Händler

Dem Einzelhandel macht der Vorsitzende des Zusammenschlusses von 58 kleinen und mittelständischen Unternehmern ein Kompliment: „Die Geschäfte haben sich von Anfang an vorbildlich um die Sicherheit ihrer Kunden gekümmert.“ Mit Sicherheitsdienst, Vorgaben für den Mindestabstand und der Hygiene dienlichen Maßnahmen. „Das klappt hier richtig gut.“

Der Umgang mit der Maske fällt vielen Menschen jedoch nicht leicht. Auf dem Wochenmarkt in der Neustadt sagt eine Bremerin: Erleichtert sei sie gewesen, als sie den Stoff vor Mund und Nase wieder abnehmen durfte. Beim Plausch mit einer Freundin bleibt die Maske dennoch vor dem Gesicht – trotz des eingehaltenen Sicherheitsabstands. Auf die sonst übliche Umarmung zur Begrüßung verzichten die beiden ebenso.

Den Sicherheitsabstand halten viele Menschen auch in – und zu – den öffentlichen Verkehrsmitteln ein: Während es am Wochenende in der Pappelstraße die ersten Verkehrsstaus nach dem Lockdown gab, waren die Busse nur schwach besetzt. In der Krise weichen die Menschen auf andere Verkehrsmittel aus. Etwa auf das eigene Auto oder – wie es die Leiterin des Ortsamts Neustadt/Woltmershausen, Annemarie Czichon, beobachtet – auf das Fahrrad. „Der Radverkehr hat deutlich zugenommen.“

Kreative Unterstützer

Nach den Beobachtungen der Ortsamtsleiterin ist der Umgang in den wiedereröffneten Geschäften des Einzelhandels mit den Kunden verantwortungsvoll. Auf Maskenpflicht und Sicherheitsabstand werde überall hingewiesen. In der Krise habe sich auch gezeigt, wie kreativ der Einzelhandel sei. Aktionen wie „support your locals“, mit denen der örtliche Handel in Zeiten der Corona-Pandemie gefördert werde, seien vom Beirat und vom Stadtdteilmarketing mit dem Druck von Plakaten unterstützt worden.

Als besonders positives Beispiel wertet sie die Aktion „2 Meter Kunst“, mit der sich Bremer Künstler und Gastronomen der Isolation durch die Pandemie entgegenstellen. Die Abstandsregel von zwei Metern dient als Metapher für ein Kunstprojekt. Die beteiligten Kneipen, Cafés und Restaurants stellen dafür Fensterflächen zur Verfügung, als Schaufenster, in denen Bremer Künstler ihre Werke präsentieren. Gekauft werden können die Kunstwerke auch – kontaktlos, per Smartphone und QR-Code.

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkauf, ­Sicherheitsabstand, das Verbot von Veranstaltungen in privatem Rahmen und von Zusammenkünften in Vereinen sowie Sport-und Freizeiteinrichtungen: All das wird uns weiter begleiten. Aber es ist wieder da, das Leben auf den Straßen des Bremer Südens.