Die Schule ist an drei Standorten vertreten. (Anika Seebacher)

Mehr als 30 ausgebildete Fachkräfte um Musikschulleiterin Bettina Pilster ermöglichen es Interessierten, diverse Instrumente zu erlernen und ihre Freude an der Musik auszubauen. „Wir bieten weit mehr als reinen Instrumentalunterricht“, sagt die Inhaberin.

Nach ihrem Musikstudium mit dem Schwerpunkt Gesang eröffnete Pilster 1999 die Casa della Musica im Peterswerder. Dort feiert die Musikschule in diesem Jahr ihr 20- jähriges Bestehen. 2003 kam eine Dependance am Osterdeich 70a hinzu, seit eineinhalb Jahren erklingen auch in Habenhausen Klavier, Geige und Co. Schallgeschützte Räume ermöglichen es den Schülern, ihrer musikalischen Kreativität freien Lauf zu lassen. Neben Gesangsunterricht gehört ein breites Spektrum an Instrumenten zum Lehrgebiet der Musikpädagogen: Keyboard, Saxofon, Klarinette, Flöte, Schlagzeug und auch seltenere Instrumente wie Horn und Tuba stehen zur Verfügung.

Wer bei dieser Vielfalt nicht weiß, welches Instrument ihm Spaß macht, hat dank der halb- oder ganzjährigen Schnupperkurse die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Zum Ausprobieren dürfen Leihinstrumente mit nach Hause genommen werden.

Auch die Kleinsten kommen bei der musikalischen Früherziehung und den Musikzwergen nicht zu kurz. In den Kursen unterstützen die Experten die Wahrnehmung, vermitteln spielerisch den richtigen Umgang mit Instrumenten und fördern die Stimmen. „Frühes Musizieren hilft nicht nur verborgene Talente zu entdecken, es fördert auch das Selbstbewusstsein, die soziale Kompetenz und hat einen positiven Einfluss auf die Intelligenz“, erläutert Pilster.

Eine Besonderheit am Standort in Habenhausen, der Casa Mozart: Eine interaktive Ausstellung lässt Kinder und Erwachsene in die Welt von Wolfgang Amadeus Mozart eintauchen. Vor einem halben Jahr hat Pilster sich den Traum von der Mozartausstellung erfüllt und bringt seitdem Schulklassen und Privatpersonen Mozart näher. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person, Termine sind auf der Internetseite zu finden und nach Absprache möglich.

Infos zur Casa della Musica gibt es unter Telefon 0421/ 498 63 31 und im Internet unter www.casadellamusica.de.