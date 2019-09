Die Zukunft Woltmershausens ist vorerst noch in Modelle gegossen. Bis daraus ein neues Quartier entsteht, wird es dauern. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Damit sich dies ändert, setzen sich die Bewohner für ihren Stadtteil ein. Zu den zahlreichen engagierten Akteuren aus Vereinen, Schulen, Kultureinrichtungen sowie Einzelpersonen, die sich um ein abwechslungsreiches Angebot im Stadtteil bemühen, gehört unter anderem die Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG).

„Viele Geschäftsinhaber klagen seit Jahren über rückläufige Einnahmen, einen hohen bürokratischen Aufwand und fehlende Fachkräfte“, sagt IWG-Vorsitzender Alexander Erjawetz. Dass unter diesen Umständen immer weniger Menschen bereit seien, Geschäfte zu übernehmen, kann er gut nachvollziehen. Wo immer weniger Angebote sind, bleiben die Kunden mittelfristig weg und kaufen stattdessen woanders ein.

In ihre Überlegungen beziehen die Planer des neuen Tabakquartiers die Ideen der Einwohner ein. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Erjawetz sowie die Mitglieder der IWG haben allerdings ein Ass im Ärmel: der persönliche Kontakt, die Beratung vor Ort, das Wissen um die örtlichen Gegebenheiten sowie die Stärken und Befindlichkeiten ihrer Kunden. „Hier kennt fast jeder jeden“,

erläutert der IWG-Chef. „Die etwas abgelegene Lage hinter dem Tunnel, aber trotzdem nahe an der Bremer Innenstadt, schweißt die Einwohner zusammen. Ein paar Eigenarten gehören zu einem einzigartigen Stadtteil dazu“, sagt er.

Der Verein beziehungsweise einzelne Mitglieder unterstützen beliebte und weit über den Stadtteil hinaus beachtete Events wie den Pusdorfer Volkslauf und den Lampionumzug. Ideen wie unter anderem das Verteilen von Pfingstrosen, das Schmücken der Geschäfte zu Weihnachten oder Feste auf dem Pusdorfer Marktplatz sorgen regelmäßig für Abwechslung und dienen als Treffpunkt.

Idylle und viel Grün prägen den Stadtteil Woltmershausen. Damit sich die Menschen hier weiterhin wohlfühlen, müssen unter anderem die Bereiche Arbeit und Wohnen verbessert werden. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Neben selbstständigen Gewerbetreibenden können Angehörige freier Berufe, Vereine, Banken und Kanzleien, die ihren Sitz oder eine Zweigstelle in der Region Woltmershausen, Rablinghausen, Strom, Seehausen oder Hasenbüren haben, der Gemeinschaft beitreten. Alle zwei Wochen bietet eine Sonderseite im WESER-

KURIER Platz für Neuigkeiten aus der IWG und dem Stadtteil. Firmenporträts sowie neue Angebote in den Geschäften, Mitmachaktionen und Wettbewerbe werden dann im Stadtteil-Kurier bekannt gemacht.

„Doch das Engagement in der Gemeinschaft lässt nach“, bedauert Erjawetz. Bei der Gründung 1985 waren es noch 60 Mitglieder, heute gehören 32 Unternehmen zur IWG. Neben vielen Austritten kamen aber auch stets neue Firmen hinzu, die sich für ihren Stadtteil engagieren.

Möglicherweise steht der IWG sogar ein Mitgliederzuwachs bevor. Denn eine der großen Herausforderungen und Chancen zugleich ist die Entwicklung des neuen Tabakquartiers. Einwohner und Lokalpolitiker erhoffen sich unter anderem, dass durch die Wohnbebauung eine neue Infrastruktur an Geschäften und Arztpraxen in den Stadtteil zieht. In der Vergangenheit zeichnete sich hingegen eher ein Trend zur Abwanderung von Einzelhandel und Dienstleistungen ab.

„Das Tabakquartier ist eine Bereicherung, sodass Pusdorf ein noch attraktiverer Stadtteil wird“, sagt Erjawetz. Das Angebot an Handel und Handwerk werde in diesem Zusammenhang ebenso ausgebaut wie Freizeiteinrichtungen. „Vielleicht wird auch das ein oder andere Unternehmen Mitglied in der IWG.“ Die bislang bekannten Konzepte könnten ihm Recht geben. Der Masterplan, der jüngst im Beirat Woltmershausen vorgestellt wurde, sieht unter anderem vor, Wohnen, Freizeit und Arbeiten in dem alten Industriegebiet zu vereinen. Neue Gewerbegebiete und ein neues Quartierszentrum, in dessen Nähe sich Geschäfte und Cafés ansiedeln, soll es ebenso geben.

5000 Neubürger werden den Planern zufolge erwartet. Diese werden auch Einkaufsmärkte und Fachgeschäfte einfordern. Wo viele Menschen leben und arbeiten, werden sich Ärzte und weitere Gesundheitseinrichtungen ansiedeln. Bauunternehmen werden neue Wohn- und Gewerbegebiete entwickeln, sodass der Stadtteil wächst.

Für die bestehenden Betriebe gilt Bestandsschutz. Die Beiratspolitiker wollen sich unter anderem darum kümmern, dass die Alteingesessenen nicht im Verkehr der neuen Bewohner untergehen. Die Pusdorfer freuen sich nicht nur über die neuen Mitbewohner, Geschäfte und Praxen, sondern auch, dass ihre zum Teil persönliche Geschichte zumindest symbolisch erhalten bleibt. So ist geplant, im Tabakquartier viele alte Produktionsstätten und Gebäude zu bewahren. Auch über die Rückkehr der alten Straßenbahn werde nachgedacht.

Woltmershausen könnte sich so zu einem modernen Stadtteil mit alten Traditionen entwickeln, in dem Leben, Arbeiten und Einkaufen Spaß macht.