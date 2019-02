Pflegerin Christina Busch misst regelmäßig den Blutdruck. (Christoph Englisch)

Das Team der Zweigstelle Obervieland besteht derzeit aus rund 40 Pflegekräften. Deren Aufgaben reichen von der Grundpflege über die medizinische Behandlung bis zur hauswirtschaftlichen Versorgung. Die Pflegedienstleitung Wiebke Beenenga erläutert die Vorteile einer ambulanten Pflege: „Da wir die Menschen Zuhause betreuen, lernen wir viele Facetten kennen. Viele begleiten wir über einen langen Zeitraum, in dem wir Vertrauen aufbauen. Man bekommt viel von den Gepflegten zurück und die Arbeit ist sehr abwechslungsreich.“ Das Arbeitsklima möchte die Pflegedienstleiterin auch dem Nachwuchs ermöglichen, der bei der häuslichen Krankenpflege ausgebildet wird. „Wer Freude am Umgang mit älteren Menschen hat, ist willkommen,“ sagt Beenenga. „Wir kümmern uns intensiv um unsere Altenpflegeschüler.“ Die Auszubildenden begleiten im ersten Jahr die Fachkräfte und werden an die Aufgaben herangeführt. Unter Aufsicht wenden sie ihre Kenntnisse an. Eine faire Bezahlung und eine Perspektive runden das Ausbildungspaket ab. Der Pflegeberuf sei zukunftssicher und im ersten Lehrjahr gebe es mehr als 1100 Euro brutto, sagt Beenenga.

Infos gibt es in der Geschäftsstelle der Zentrale für Private Fürsorge, Arberger Straße 8, unter Telefon 0421/ 70 00 55 und unter www.zfpf.de.