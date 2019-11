Das Team von Blumen Basar hat sich bereits auf die Adventszeit eingestimmt. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

„Ein netter Strauß sagt manchmal mehr als 1000 Worte“, sagt Monika Basar von Blumen Basar. In ihrem Geschäft in der Woltmershauser Straße 362 fragen die Kunden derzeit vermehrt nach Weihnachts-

dekorationen und den jahreszeitlich passenden Pflanzen. Mit nur wenig Aufwand und geringen Kosten blüht das eigene Heim der Expertin zufolge auch in der dunklen Jahreszeit auf.

Blumen erfreuen nicht nur die Beschenkten, sie bringen auch ein wenig Farbe in den dunklen Alltag, was gerade in der beginnenden Winterzeit von Vorteil ist. Für einen Farbtupfer sorgen unter anderem die Herbst- und Wintergestecke, die die zehn Floristinnen des Blumengeschäfts in diesen Tagen und Wochen liebevoll in den saisonalen Trendfarben Rot, Weiß, Silber, Gold und Crème zusammenstellen.

Aber nicht nur frische Blumensträuße und Pflanzen für den Außenbereich, sondern auch Adventsgestecke, Weihnachtssterne, Topfpflanzen, Brautschmuck und diverse Grabdekorationen wie kleine Steine und Grablichter sind in dem Laden erhältlich.

Für die Fenster hält das Team ebenfalls verschiedene Artikel bereit, damit das komplette Zuhause winterlich geschmückt werden kann. Das Sortiment umfasst zudem jahreszeitliche Tischdekorationen, Autoschmuck, Trockengestecke, Keramikwaren und Sträuße aller Art.

Mithilfe des hauseigenen Lieferservices wird die Ware in und um Bremen verteilt – nach Woltmershausen sowie in den Innenstadtbereich sogar kostenlos. Außerdem können Lieferungen für den Online-Blumenversand Fleurop bei Blumen Basar in Auftrag gegeben werden.

Auf dem Blumenmarkt am Unser Lieben Frauen Kirchhof ist Blumen Basar ebenfalls zu finden. Dort steht der Wagen mit den bunten Sträußen und Dekorationen montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 15 Uhr. Das Hauptgeschäft hat montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Von Oktober bis Mai können Blumenfreunde auch sonntags von 10 bis 12 Uhr in dem Geschäft stöbern und sich beraten lassen.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 54 07 15. Auf der neu gestalteten Internetseite unter www.blumen-basar-

gbr.de finden sich zudem Fotos von

den Leistungen.