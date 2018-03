Trotzdem nehmen wir uns Zeit, für unsere Kunden auch kleinere Arbeiten zu erledigen“, sagt Erjawetz, vielen als Malermeister Alex bekannt.

Frisch eingetroffen sind die neuen Tapetenkollektionen. Der Trend geht zu Mustern in 3-D-Optik. Besonders großflächige Tapeten mit eigenen Fotomotiven haben als dreidimensionale Wandbeschichtung eine enorme Wirkung. Auch für den Bodenbereich hält Erjawetz in seinem 75 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsraum aktuelle Produkte bereit. So liegen nunmehr Laminate im neuen Design vor, die durch ihre Beschichtung besonders rutschfest sind und trotzdem eine überzeugende Optik aufweisen.

Erjawetz‘ Team hat sich gerade in mehreren Weiterbildungen mit Themen wie Innendämmung und Schimmelsanierung, hochwertige Beschichtungsstoffe und neue, lösungsmittelfreie Lacksysteme beschäftigt. Ein Geselle bereitet sich derzeit auf die deutsche Meisterschaft im Schnelltapezieren vor. Ein Vorentscheid steht am Freitag, 23. März, vor dem Bremer Hauptbahnhof an: 14 Malergesellen treten gegeneinander an und tapezieren möglichst schnell eine 4 mal 2,5 Meter große Wand. Erjawetz: „Die Bedingungen sind aber nicht vergleichbar mit unserem Alltag.“ Zum Beispiel seien beim Wettbewerb die Wände gut vorbereitet, sodass keine Vor- oder Nacharbeiten anfallen, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen.

Der Gewinner des Bremer Vorentscheids erhält ein Preisgeld von 500 Euro und fährt Ende dieses Jahres nach Wuppertal, wo die Firma Erfurt und Henkel das Finale ausrichtet. Als Lohn für die schnellste Arbeit – bei der es neben Geschwindigkeit auf einwandfrei gestaltete Wände ohne Nähte und Blasen ankommt– gibt es den Titel, ein Preisgeld und Sachpreise.



Das Geschäft von Erjawetz befindet sich in der Rablinghauser Landstraße 82 und ist unter Telefon 54 04 65 und im Internet unter www.malermeister-alex.de zu erreichen.