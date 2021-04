Malereibetrieb Wöhler_Wischtechnik_BK.JPG (BIANCA KLÄNER)

1987 stieg Lars Öhlrich direkt nach der Schule als Auszubildender ins Malerhandwerk ein. Seither ist er der Branche treu geblieben. Seit 1995 kennt er Hans Peter Wöhler, der damals sein Kollege beim selben Arbeitgeber war. 2007 gründete Wöhler dann seinen eigenen Malereibetrieb in Pusdorf und holte 2009 Lars Öhlrich in sein Team. „Das war in der Dangaster Straße, als Herrn Wöhlers Firma noch recht klein war“, erinnert sich der neue Inhaber.

Malereibetrieb Wöhler_Werkzeugausgabe_BK.JPG (BIANCA KLÄNER)

Fünf Jahre Vorlauf

Das Unternehmen wuchs schnell. Also zog es an den Firmensitz im Gewerbegebiet Reedeich-Süd, an dem Lars Öhlrich seinen Chef Hans Peter Wöhler bei seinen vielfältigen Aufgaben unterstützte und auch eigene Ideen einbrachte. Vor fünf Jahren sprach Firmengründer Wöhler ihn dann erstmals darauf an, ob er den Betrieb eines Tages übernehmen wolle. „Ich habe mich dafür entschieden, weil einem ja das ans Herz wächst, was man selbst mit aufgebaut hat“, sagt der 50-Jährige.

Frischer Wind im Malereibetrieb Wöhler: Chef Lars Öhlrich. (BIANCA KLÄNER)

Ab 2018 bereiteten er und ­Wöhler die Details der Übergabe vor. Öhlrich legt größten Wert darauf, die bewährten Strukturen beizubehalten, denen die Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten vertrauen. „Ich habe immer voll dahintergestanden, was wir hier machen und wie wir es machen“, betont er. „Daher möchte ich daran auch nichts ändern. Alles bleibt beim Alten, auch der Firmenname.“

Lars Öhlrich führt ein Team von 25 Mitarbeitern. Seit Beginn der Pandemie hat es keinen Covid-Fall in der Belegschaft gegeben. „Wir achten auf Sicherheit und Hygiene und haben zum Glück sehr verantwortungsbewusste Mitarbeiter“, freut sich der neue Chef. Sein Team hat derzeit gut zu tun, denn der Handwerksbetrieb hat viele Aufträge von privaten und gewerblichen Kunden. „Für Firmen bietet es sich an, ihre Räume renovieren zu lassen, wenn gerade viele Mitarbeiter im Homeoffice sind.“

Alles aus einer Hand: Anstrich, Tapete, Wärmedämmung, Rissbeseitigung oder Böden. (BIANCA KLÄNER)

Neuer Anstrich

Der Inhaber wechselt, der Name bleibt – Gleiches gilt für die Angebotspalette. (BIANCA KLÄNER)

Hinzu kommen etliche Aufträge von Eigentümergemeinschaften, die wegen der Pandemie erst Ende 2020 ihre Beschlüsse zu erforderlichen Renovierungen gefasst haben. Ob Innen- oder Außenanstrich, Tapezieren, Wärmedämmung, Rissbeseitigung an Fassaden oder Bodenbeläge: Der Südbremer Handwerksbetrieb ist der richtige Ansprechpartner für all diese Aufgaben. Wer der Fassade oder den Innenräumen seines Hauses einen neuen Anstrich gönnen möchte, sollte dafür derzeit rund einen Monat Vorlaufzeit einkalkulieren, für Wohnungen sind je nach Auftragslage auch kurzfristigere Planungen möglich.

Der Malerbetrieb Hans Peter Wöhler ist unter Telefon 52 07 99 97 erreichbar. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.maler-woehler.de.