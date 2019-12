Ob zünftige Party oder Fahrspaß für Kids - im JuniorMotorPark von Silke und Stefan Oelsner (Mitte) ist stets etwas los. (Juniormotorpark)

Im JuniorMotorPark ist die Saison zwar seit Ende Oktober zu Ende und der reguläre Verkehrsbetrieb wird erst wieder am ersten Märzwochenende aufgenommen – aber bis dahin kann man trotzdem noch jede Menge auf dem Gelände in der Senator-Apelt-Straße / Einfahrt Warturmer Heerstraße erleben.

So richten die Inhaber Silke und Stefan Oelsner nach individueller Absprache Geburtstagsfeiern, Kohl­-

fahrten und andere Feste in der Partyhalle aus. Unter dem Motto „Winterliches Abenteuer bei gemütlicher Atmosphäre“ lädt der JuniorMotorPark außerdem am 31. Dezember zu einer Silvesterparty ein. Dafür werden die Tische und Wände der Partyhalle festlich geschmückt, ein DJ legt Stimmungsmusik auf und am Büfett sowie an den Bars locken kulinarische Genüsse. Das Silvesterbüfett beinhaltet unter anderem edlen Lachs in Sahnesoße, verschiedene Braten, Haxen, Hähnchen, f

rische Gemüseplatten und Salate sowie viele weitere Leckereien.

Koll IWG Pusdorf (Jörg Teichfischer)

Bereits der Weg zur Halle ist stimmungsvoll mit Lichterketten und brennenden Holzscheiten im Feuerkorb beleuchtet. Das neue Jahr begrüßen die Partygäste mit Sekt Currywurst und reichlich Musik. Anmeldungen für die Silvesterfeier nehmen die Organisatoren ab sofort per E-Mail an info@juniormotorpark.de entgegen.

„Die anderen Highlights in diesem Jahr wurden sehr gut angenommen“, sagt Stefan Oelsner. Neben dem Verkehrsbetrieb gab es viele Kindergeburtstagsgruppen, runde Geburtstage, Hochzeiten und Firmenfeiern, die auf dem Platz sowie in der Partyhalle gefeiert wurden. Während der Sommerferien besuchten wieder zahlreiche Feriengruppen aus Bremen und den umliegenden Gemeinden den Verkehrsübungsplatz. In der Schulzeit bauten die Oelsners ihren mobilen Verkehrsübungsplatz an verschiedenen Grundschulen auf und gaben den Schülern erste Eindrücke aus der Fahrpraxis. Auch die Besucher von Stadtfesten erfreuten sich an den Angeboten des JuniorMotorParks, der Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) ist. Bei den Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) kamen ebenfalls die Sportfreunde so zahlreich in den Park, sodass auch die kommende WM übertragen werden soll.

In der Partyhalle feiern bis zu 120 Personen – auf Wunsch auch mit reichhaltigem Büfett.

Feste bis zu 120 Personen

Insgesamt 100 Quadratmeter bietet die Partyhalle, die für Feierlichkeiten aller Art buchbar ist und unter www.partyhalle-bremen.de über eine eigene Internetseite verfügt. Ab 30 und bis zu 120 Personen finden in dem Raum Platz. Eine professionelle DJ-Anlage und Monitore für Beamerpräsentationen stehen zur Nutzung bereit. Die große, mit Sitzhockern umsäumte Innenbar bietet sich zum Getränkeausschank an. Ein reichhaltiges Büfett, Cocktails und die Dekoration stimmen die Inhaber jeweils auf die Wünsche der Gastgeber ab.

Mehr als 300 Jubiläen, Polterabende, Geburtstage, Einschulungsfeiern, Konfirmationen, Silvester- sowie Betriebsfeste fanden bereits in der Halle statt. Zu Beginn einer jeden Veranstaltung bieten die Oelsners einen Sektempfang an, der – je nach Wetterlage – an den Außenbars und in den Lounges der angrenzenden nordischen Holzterrasse stattfindet. Die gesamte Vorbereitung der Feierlichkeiten sowie das anschließende Aufräumen und Putzen übernimmt das Team des JuniorMotorParks.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 54 16 61 sowie im Internet unter www.juniormotorpark.de.