Die Firma Garbade Heizung Sanitär in Kattenesch arbeitet eng mit dem Unternehmen TG Abfluss- und Rohrreinigungsservice Bremen zusammen. (BIANCA KLÄNER)

Im vergangenen Jahr hat das alteingesessene Bremer Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Kurz darauf begann die Pandemie, die wie in vielen anderen Branchen auch die tägliche Arbeit der Sanitärprofis beeinflusst. „Unsere Monteure achten sehr darauf, die vorgeschriebenen Abstände zu den Kunden einzuhalten und sich so oft wie möglich die Hände zu desinfizieren“, sagt Inhaber Philipp Garbade. „Möchte ein Kunde am Firmensitz vorbeikommen, dann muss er vorher einen Termin mit uns ausmachen, und wir nutzen dann ein Büro, in dem wir sehr großen Abstand zueinander halten können.“

Die Firma verfügt auch über eine Verkaufsstelle für Propangas. (BIANCA KLÄNER)

Den verlässlichen Kundendienst der Südbremer Handwerksfirma wissen viele Hanseaten sehr zu schätzen. Dass momentan etliche Menschen im Homeoffice arbeiten, habe für die Handwerker und die Kunden den angenehmen Nebeneffekt, dass die Terminierung bei Notfällen einfacher sei, wie Garbade berichtet. „Wer möchte, kann mit uns auch vereinbaren, dass wir ohne festgelegte Uhrzeit vorbeikommen, wenn derjenige ohnehin den ganzen Tag von zu Hause arbeitet und ihm das recht ist.“ Kunden, die mit den Sanitärprofis ein neues Bad planen möchten, haben nach wie vor die Möglichkeit, mit ihnen die Ausstellungen des Großhandels zu besuchen. „Für Laufkundschaft sind sie zwar nicht mehr geöffnet, aber wir können individuelle Termine vereinbaren“, so Garbade. „Das hat den Vorteil, dass man sich die jeweiligen Bereiche der Ausstellung ungestört in Ruhe ansehen kann, ohne dass andere Kunden vor Ort sind und dass die Mitarbeiter dort sich viel Zeit nehmen können.“

Das Unternehmen bildet seit jeher seinen Nachwuchs selbst aus und hat vor einigen Monaten einen Lehrling eingestellt, der seinen Ausbildungsbetrieb wechseln wollte. Neben den Azubis und Gesellen des Heizungs- und Sanitärhandwerks hat die Firma einen eigenen Fliesenleger, der zum 1. März Verstärkung bekommt. „Die Kunden mögen es, wenn wir bei Projekten wie Badsanierungen auch die Fliesenarbeiten selbst durchführen können, daher wollten wir gern einen zweiten Fliesenleger im Team haben“, sagt der Handwerksmeister. Für alle übrigen Gewerke, die auf Baustellen benötigt werden, kann Garbade Heizung Sanitär stets die richtigen Unternehmen vermitteln, denn der junge Inhaber betreibt intensive Netzwerkarbeit.

Firmeninhaber Philipp Garbade. (BIANCA KLÄNER)

So kooperiert Garbade unter anderem mit einem Gebäudeenergieberater, den er gern seinen Kunden empfiehlt. Dieser kann im Einzelfall genau benennen, welche Fördermittel für welche Maßnahme in Betracht kommen, zum Beispiel über die Bundesförderung für effiziente Gebäude. „Daneben kann es noch ganz spezielle Förderungen geben, etwa von einzelnen Herstellern“, so Garbade.

Garbade Heizung Sanitär, Kattenturmer Heerstraße 267, ist unter Telefon 82 12 71 und 37 56 24 sowie per E-Mail an info@garbade-bremen.de erreichbar.