Mittlerweile produziert die Firma in einer zentralen Backstube in Ritterhude für mehr als 30 Filialen und Verkaufswagen in der Region – und backt in handwerklicher Tradition Brot, Brötchen und Feingebäck, Kuchen und Torten.

Die Geschichte der Bäckerei Rolf ist gerade deshalb etwas Besonderes, weil in ihrem Verlauf aus zwei Familienbetrieben einer geworden ist: Seit 1974 gehen die Familienbetriebe Bäckerei Rolf aus Bremen und die Stadtbäckerei OHZ den gleichen Weg. Der gemeinsame Firmenname ist eine logische Folge, „denn Einfachheit und Klarheit ist und war schon immer unser Prinzip“, heißt es im Internet unter www.bäckerei-rolf.de.