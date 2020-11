Farbenfroh: Kay Pierach (l.) und Geschäftsführer Andree Pierach. (Picasa und Daniela Krause, Daniela Krause)

Unsere größte Angst war, dass der Betrieb komplett stillsteht.“ Inzwischen kann er gemeinsam mit seinem Bruder Kay Pierach, der sich unter anderem um die Terminkoordination kümmert, wieder optimistisch nach vorn blicken: „Dank unserer treuen Stammkundschaft sind wir bisher gut durch die Krise gekommen. Kurzarbeit war für uns zum Glück kein Thema. Nur wenige Aufträge mussten in den Sommer verschoben werden.“

Die Auswertung des ersten Halbjahres habe sogar bessere Zahlen ergeben als im vergangenen Jahr, und auch für den Rest des Jahres sei die Firma gut ausgelastet: „Aktuell sind unsere Auftragsbücher bis Ende 2020 so gut wie voll. Die ersten Aufträge für 2021 sind bereits bestätigt.“ Mit Mund-Nasen-Schutz und dem erforderlichen Abstand geht das rund 20-köpfige Team weiterhin farbenfroh seiner Tätigkeit für Privatkunden und Hausverwaltungen nach. Diese umfasst die kreative Gestaltung von Innenräumen und Außenwänden, Bodenbelagsarbeiten sowie den Gerüstbau.

In diesen Tagen steht verstärkt das Streichen von Gebäudefassaden an. „Da wir recht milde Winter haben, können wir – bei entsprechender Wetterlage – noch bis in den Dezember hinein Außenarbeiten anbieten“, sagt Andree Pierach. Danach beginnt die Phase der Innenarbeiten: „Wir freuen uns über alles, was der Kunde im ersten Quartal bei uns in Auftrag gibt – seien es Malerarbeiten oder komplette Raumgestaltungen. Dann können wir gern über einen Winterrabatt reden“, stellt Andree Pierach in Aussicht, der mit seinem Unternehmen bald ins 17. Jahr geht. Seit 2011 befindet sich der Malereibetrieb im eigenen Firmengebäude in Habenhausen.