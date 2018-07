Das Organisationsteam (v.l.): Wirtin Britta Lockhart, Kuchenfee Monika Krause und die künstlerische Leiterin Ute Kolata. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Mal- sowie ­Gesangsgruppen treffen sich ebenfalls gern in dem Lokal. Die ersten Gäste kommen bereits morgens um 6.30 Uhr zum Frühstück.

Am Sonntag, 19. August, wird der gesamte Parkplatz des Einkaufszentrums vor dem Leuchtturm in der Hermann-Ritter-Straße 104 zur Sommerfestmeile. Von 10 bis 18 Uhr lockt ein vielseitiges Programm, an dem Jung und Alt ihre Freude haben. Für Kinder bietet Gerüstbau Leschke Dosenweitwurf an, die Freiwillige Feuerwehr Strom lädt zu Spielen mit der Löschspritze und das Glashaus ist mit einem Bastel- und Malwettbewerb vertreten. Die Erwachsenen können sich verschiedene Stände ansehen und mit Fachleuten über Dekoratives, Leuchten, Lampen, Perlenschmuck, Drechselarbeiten, Edelseifen, Glaskunst sowie Produkte aus Stoff und Strick plaudern. Ein Krankorb der Dachdenker lässt die Besucher in den Himmel steigen. Gute Ratschläge gibt es beim Kleingartenverein Fortschritt und bei der Firma Nord Bikes, die speziell das Thema E-Bikes behandelt. Bei der ULC Sportwelt lässt sich ein Hindernisparcours absolvieren. Der Roller Club zeigt seinen besten Modelle. Der Harley-Davidson-Stammtisch präsentiert ebenfalls heiße Öfen.

Lädt mit einem gemütlichen Ambiente zum Verweilen ein: der Pusdorper Leuchtturm. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Das Sommerfest wird um 11 Uhr durch Pastor Thomas Degenhardt von der Christuskirche Woltmershausen eröffnet. Danach spielt bis 13 Uhr die Band Atlantis sanfte Rockmusik. Anschließend sorgt DJ Frido, der bereits in Woltmershausen Platten aufgelegt hat, als es noch die Disko Tam-Tam gab, für Oldiemusik. Die Klabauter geben von 14.30 bis 15.30 Uhr ein Shantykonzert, zum Mitsingen gibt es Liederzettel. Anschließend singt Jonny Glut weitere Lieder von der Waterkant. Fisch und Fischbrötchen sowie Bier, Kaffee und Kuchen, Bowle und Bratwurst gibt es ebenfalls.

„Wir sind eine Institution geworden und haben ein wahnsinnig großes Netzwerk aufgebaut“, sagt ­Wirtin Britta Lockhart, die seit drei Jahren den Leuchtturm leitet. Mittlerweile fühlt sich die aus ­Walle Stammende als Pusdorferin. Das ist kein Wunder – schließlich kennt sie viele Menschen von den zahlreichen Familienfeiern und anderen Gelegenheiten, bei denen die Pusdorfer ihr Lokal besuchen. Geöffnet ist montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 15 Uhr. Im Innenraum ist Platz für 100 Gäste. Hinzu kommt eine Außenterrasse. In einen zusätzlichen Saal passen weitere 40 Personen.

Dank ihres Vermieters Erwin Meyer kann sie das Sommerfest, das Blumen Basar dekoriert, vor dem Lokal zum ersten Mal organisieren.„Es ist ein Sprung ins kalte Wasser“, sagt Lockhart, die Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen ist. Eine Standgebühr nimmt die Geschäftsfrau nicht, aber jeder Aussteller soll einen Kuchen backen, der verkauft wird und dessen Erlös in die Finanzierung des Sommerfests einfließen soll.

Weitere Infos gibt es unter www.zum-­pusdorper-leuchtturm.de sowie unter Telefon 54 88 84 41.