Oktober stößt das Team des Fachbetriebs auf dem ­Firmengelände in der Barkhausenstraße 1 mit seinen Gästen darauf an. Das Fest startet um 14 Uhr mit einem Kuchenbüfett und endet zu später Stunde mit einem reichhaltigen Spanferkel am Spieß.

Geschäftsführer Jan Leschke ist gelernter Gerüstbauer, Industrieisolierer und Gerüstbauermeister. Er ist als Beirat im Vorstand der ­Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen sowie im Handwerkerverein Seehausen aktiv – und kann ein stetig gewachsenes Unternehmen vorweisen, das mittlerweile mehr als 20 Mitarbeiter zählt. Dazu beigetragen hat unter anderem die Erweiterung um die Firma Wicke ­Gerüstbau im Jahr 2010.

Ein besonderer Dank Leschkes gilt der guten Schule des Lehrbetriebs MAKU-Gerüstbau. Dessen Geschäftsführer Horst Mattfeld hat Leschke einst ausgebildet und ihm die Meisterschule ermöglicht. Nach dem Tod Mattfelds sowie dem Verkauf von dessen Firma an ein Konkurrenzunternehmen gründete Leschke seinen eigenen Betrieb. Noch heute sind in diesem treue und zuverlässige Mitarbeiter aus MAKU-Zeiten tätig; einige genießen inzwischen ihren Ruhestand, arbeiten jedoch zum Teil weiterhin stundenweise mit. 2014 verlegte Leschke den Firmensitz von der Senator-­Bömers-Straße in die Barkhausenstraße 1. Dort bietet die mehr als 3000 Quadratmeter große Lagerfläche ausreichend Platz für Gerüste und dazugehörige Bauteile. Hinzu kommen 600 Quadratmeter für Büro und Werkstatt.

Platz braucht das Unternehmen reichlich, um den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden. Es sind schließlich nicht nur Privatkunden, die kleinere Gerüste für Arbeiten am Eigenheim benötigen. Auch größere Auftraggeber aus der Industrie schätzen die Dienste des Teams. Neben dem Fassadengerüst bietet das Unternehmen auch rollbare Gerüste in allen Längen und Höhen an. Darüber hinaus setzt es auf ein modulares System, das in der Länge und Breite sowie in der Höhe nahezu unendlich erweiterbar ist. Erweitern möchte Leschke auch sein Team; derzeit ist er auf der Suche nach neuen Auszubildenden.

Weitere Infos finden sich im Internet unter www.leschke-­bremen.de.