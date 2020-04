Um die Gesundheit der Kunden zu schützen, verkauft Thoran Küsel von ThoKuToys seine Produkte weiterhin über den Webshop. (Kristina Bumb)

„Wir haben zum Beispiel farbenfrohe Windspiele im Programm. Ballons mit Körben und Bändern, die sich im Wind drehen, sind aktuell der Renner bei den Kunden.“

Im Sommer dürfen außerdem Spielgeräte für den Garten nicht fehlen. Planschbecken und Pools zum schnellen Eigenaufbau seien momentan besonders gefragt. „Eine tolle Idee für kleinere Kinder sind Spieltische, die diverse Möglichkeiten für Sand- und Wasseraktivitäten bereit halten“, sagt Küsel.

Seit zehn Jahren besteht der Familienbetrieb ThoKuToys in Arsten, seit rund fünf Jahren wiederum ist er in der Hermann-Helms-Straße 4 ansässig. Um zur Corona-Prävention beizutragen, bleibt der Laden weiterhin geschlossen. Bequem und sicher können die Kunden stattdessen im Internet unter www.thokutoys.de shoppen und auf Wunsch das Gekaufte per „Click and Collect“ vor Ort abholen.