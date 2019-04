Das Hotel-Restaurant lädt in einen gemütlichen Gastraum ein. (Christoph Englisch)

Im vergangenen Jahr musste Geschäftsführerin Ingeburg Möhlenkamp mit dem Tod ihres Vaters und ihres Ehemanns zwei schwere Schicksalsschläge verkraften und auch die Aufgaben übernehmen, die zuvor in den Händen der beiden Männer lagen. Entgegen den Gerüchten in den sozialen Medien, sie würde das Hotel aufgeben, wird der Betrieb jedoch mit Unterstützung des gesamten Teams und Leidenschaft weitergeführt: „Wir wollen dem Gast das Gefühl geben, dass er zu Hause ist“, sagt Möhlenkamp. Dafür servieren das Restaurant und die Brasserie deutsche und internationale Speisen à la carte und laden über das Jahr verteilt regelmäßig zu kulinarischen Aktionswochen ein: Während der Sylter Wochen und in der Matjessaison kommen Liebhaber von frischem Fisch auf ihre Kosten. Am Martinstag bereitet die Küche ihren Gästen ein klassisches Drei-Gänge-Menü mit Martinsgans zu. Zur Spargel- und Kohlzeit wird zum Feiern in die großen Säle geladen, und auch der Tanz in den Mai ist im Jahresprogramm der Gastronomie gesetzt. Die Mitarbeiter des Hotels Zum Werdersee sind erfahren darin, größere Gesellschaften zu bewirten. Mit seiner idyllischen Lage direkt am Wasser verspricht das Hotel neben vielen Veranstaltungen aber auch entspannende Momente: Fernab des lebhaften Treibens der Innenstadt befinden sich die Übernachtungsgäste direkt im Naherholungsgebiet Werdersee und können dort die Seele baumeln lassen. Dennoch sind die Bremer Sehenswürdigkeiten schnell zu erreichen. Das Hotel bietet für Ausflüge ins Stadtzentrum oder ins Bremer Umland die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen und den Tag nach der Rückkehr in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Weitere Infos unter Telefon 0421 / 831 08 10 sowie auf www.hotel-zum-werdersee.de.