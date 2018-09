In der herbstlichen Neustadt verbreiten Sambagruppen brasilianisches Flair. (FR)

Auch in diesem Jahr können sich alle Generationen auf ein stimmungsvolles Laternenfest mit Rahmenprogramm freuen, mit dem der Sommer verabschiedet und der Herbst eingeläutet wird.

Das Piepe Leuchten lockt zunächst auf den Delmemarkt in der Pappelstraße. Ab 15 Uhr wird dort auf dem Ökomarkt eine Verkostung kulinarischer Spezialitäten wie dem Dannauer Bauernkäse angeboten. Dabei handelt es sich um eine milde Schnittkäsesorte vom Plöner See, die besonders Kindern schmecken dürfte. „Dieser Käse ist die norddeutsche Antwort auf Gouda“, sagt Produzent Markus Busch. Auch stehen auf dem Markt italienische Kaffeespezialitäten sowie Kuchen bereit.

Bunt und individuell – morgen können die Kinder beim Laternenfest ihre Papierleuchten präsentieren. (FR)

Ab 18.30 Uhr laden das Stadtteilmanagement und der Verein WIR- Neustadt-Bremen als Veranstalter des Laternenlaufs zum „Warming- Up“ ein. Die ersten 200 Kinder erhalten einen der limitierten Neustadtbeutel, die jedes Jahr mit einem Motto konzipiert und dank Unterstützung der Sparkasse Bremen hergestellt werden. „Diesmal steht der Beutel unter der Überschrift ,neu erleben‘“, erläutert

Astrid-Verena Dietze vom Neustadt Stadtteilmanagement. Er ist gefüllt mit Überraschungen, gespendet von Firmen, Einzelhändlern und Initiativen aus der Umgebung. „Den Beutel sollte man sich nicht entgehen lassen. Früh vorbeizuschauen lohnt sich“, sagt Dietze.

Auf dem Delmemarkt bietet sich den Besuchern zudem ein buntes Treiben: Nicht nur die Laternen tragen dazu bei, auch gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Unterhaltung. So sorgen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die Johanniter und die Polizei für Sicherheit und stellen ihre Arbeit vor. „Hoffentlich schafft es die Hauptattraktion, die Borgward Isabella Limousine, rechtzeitig aus der Reparatur auf das Fest“, sagt Dietze. Das pittoreske Polizeiauto, ein Schmuckstück aus den 1960er-Jahren, soll sich am Nachmittag Oldtimefreunden präsentieren und anschließend den Umzug begleiten.

Um 19.30 Uhr setzen sich die

Laternenläufer schließlich in Bewegung und ziehen in Richtung des kleinen Sees Piepe, unter musikalischer Begleitung des Spielmannszugs der BTS-Neustadt Bremen. Die Sambagruppen Ramba Sandale und Sambrassa versprühen mit farbenfrohen Kostümen und brasilianischem Rhythmus südamerikanisches Flair. An der stimmungsvoll illuminierten Piepe, nahe dem Roten Kreuz Krankenhaus, werden die Fans des leuchtenden Spektakels festlich empfangen. Dank der Leckereien einer ansässigen Bäckerei und Fleischerei ist dort zudem für das leibliche Wohl gesorgt.

Um 20.30 Uhr beginnt eine spektakuläre Feuerschau, mit der die

Bremerin Silke Schirok Kinder und Erwachsene verzaubert. Seinen Abschluss findet das Piepe Leuchten gegen 21 Uhr mit einem großen Feuerwerk als Höhepunkt des Fests.