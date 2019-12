Das ursprüngliche Ziel beziehungsweise der Grund dafür war das Vorhaben, die Woltmershauser Straße in eine verkehrsberuhigte Zone umzuwandeln. Die Gegner befürchteten Umsatzeinbußen im Nachgang dieser Maßnahme und hoben den bis heute äußerst rührigen Verein aus der Taufe. Zahlreichen Bremern ist die Gemeinschaft unter dem Kurznamen IWG Pusdorf bekannt.

Der eingetragene Verein um die Vorstandsvorsitzenden Alexander Erjawetz und Sven Müller hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem Engagement die Interessen der selbstständigen Gewerbetreibenden, der Handwerks- und Handelsbetriebe sowie der Angehörigen freier Berufe und Banken aus den Ortsteilen Woltmershausen, Strom, Rablinghausen, Seehausen und Hasenbüren gegenüber Behörden und Institutionen zu vertreten. Die Devise lautete damals wie heute: Gemeinsam ist man stark.

Durch die Bemühungen des Zusammenschlusses soll der Wirtschaftsstandort Pusdorf gemeinschaftlich gefördert und positioniert werden. Als im Stadtteil fest verwurzelter Ansprechpartner will die Werbegemeinschaft zudem die Wünsche und Anliegen der Einwohner und die Kompetenzen der Betriebe bündeln, damit die Beteiligten etwa bei politischen Entscheidungen ein starkes Sprachrohr hinter sich wissen.

Werbung für Pusdorf

Gleichzeitig soll der Stadtteil mit seiner besonderen Lage an der

Weser und die dort beheimateten Firmen durch gemeinsame Werbeaktionen bekannter gemacht werden. Um das Leben in Pusdorf mitzugestalten, bringt sich der Verein zudem als Unterstützer in das kulturelle sowie sportliche Geschehen ein und beteiligt sich an zahlreichen Veranstaltungen. Im Lauf der zurückliegenden Jahre hat der Verein verschiedene Aktionen ins Leben gerufen, beispielsweise erhalten die Kunden zu Pfingsten Rosen. Bei den Festen kommen die Bewohner der Stadtteile zusammen und tauschen sich aus. Darüber hinaus ist die IWG bei diversen Veranstaltungen präsent, um auf sich und die Aktionen aufmerksam zu machen.

Weitere Informationen zur Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen/Rablinghausen, Rablinghauser Landstraße 82, erteilt der erste Vorsitzende Alexander Erjawetz unter Telefon 0421/ 54 04 65.