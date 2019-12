IWG Pusdorf

Glühwein unterm Baum

Jörg Teichfischer

Pünktlich zum Nikolaustag steht ein großer Weihnachtsbaum vor der Wäscherei Wartberg in der Woltmershauser Straße 426 / Ecke Stuhrer Straße. Dieser ist ein Geschenk der Pusdorferin Vanessa Alfke an die Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (siehe kleiner Text unten auf dieser Seite). Der Zusammenschluss der Geschäftsleute hat den Baum gestern aufgestellt und lädt alle Einwohner am morgigen Freitag, 6.