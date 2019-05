Nachdem Christian Langes Mitarbeiter am vergangenen Dienstag die Pumpe im Vahrer See wieder eingebaut haben, kann dort eine Fontäne 20 Meter in die Höhe schießen. (Jörg Teichfischer)

Die Kunden spüren ihn spätestens dann, wenn sie längere Zeit auf einen Termin warten oder mit der geleisteten Arbeit unzufrieden sind. Zugleich kommen viele Betriebe in die Verlegenheit, dass sie nicht alle Aufträge zügig erledigen können und Arbeit an befreundete Unternehmen weitergeben müssen.

„Wer heute einen guten Azubi findet, hat Glück“, sagt Christian Lange, Chef des gleichnamigen Fachbetriebs für Sanitär, Heizung und Wartung. Mit seinen zehn Mitarbeitern hatte er besagtes Glück – doch dass die Suche nach Gesellen immer schwieriger wird, diese Erfahrung macht er jedes Jahr wieder. Nach Ansicht des Handwerksmeisters, der seine Lehre absolvierte, als sein Beruf Gas- und Wasserinstallateur hieß, erfüllen viele Bewerber nicht die Voraussetzungen für den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Andere sind so gut, dass sie nach der Ausbildung von anderen Firmen geradezu abgeworben werden.

Kollektiv IWG Pusdorf (Firma Christian Lange)

So steht in Langes Berufsfeld der Nachwuchs keineswegs Schlange. Dabei wird die Arbeit durch Computertechnik zunehmend sauberer: Wärmebildkamera, Statusabfragen und Steuerung über Smartphone beziehungsweise Abgasanalysegeräte – all das zählt zum Lernstoff der Azubis. „Das müsste die Jugendlichen doch eigentlich interessieren“, wundert sich der Firmeninhaber, der ein familiäres Betriebsklima mit Treffen und Aktionen auch außerhalb der Arbeitszeit fördert. Daneben bietet er seinen Mitarbeitern eine Zusatzversicherung an, bildet aktuell zwei Lehrlinge aus und stellt demnächst einen weiteren Azubi, der aus Eritrea geflüchtet ist, ein.

Langes Leistungsspektrum ist breit: von der Planung über den Bau von Bädern und Heizungsanlagen bis zur Klempnerei mit Tätigkeiten wie der Dachentwässerung. Die Ortung von Leckstellen, die Trocknung kompletter Häuser sowie die Reparatur und Leitungsverlegung in Sachen Flüssiggasanlagen gehören ebenso dazu. Die Urkunde Junkers Wärmepartner 2019 bescheinigt, dass das Team über spezielle Fähigkeiten im Umgang mit den Heizungsanlagen dieses Herstellers verfügt. Auch in der Handhabung von Geräten anderer Produzenten sind Langes Mitarbeiter bestens geschult.

Außer für Privatkunden ist der Handwerksmeister auch im Auftrag der Stadt Bremen unterwegs. Er kümmert sich unter anderem um die Instandsetzung und Wartung der Sanitärbereiche öffentlicher Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Behörden. Darüber hinaus warten seine Fachkräfte die zahlreichen Brunnen in der Hansestadt, etwa den Zentaurenbrunnen in der Neustadt oder die Fontänenanlage im Vahrer See; sie ist erst am vergangenen Dienstag wieder eingebaut worden, nachdem sie im Winter gewartet und gelagert wurde.

Das Büro des Heizungs- und Sanitärbetriebs, der in der vergangenen Woche sein 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist erster Anlaufpunkt für die Kunden; es befindet sich auf dem Woltmershauser Hof Am Reedeich 1. Die Mitarbeiter beraten, sprechen Termine ab und leisten oftmals schon am Telefon Hilfestellung bei kleineren Problemen mit Heizung, Gastherme und Co. „Bei Notfällen wie einem Rohrbruch, versuchen wir natürlich so schnell wie möglich unsere Fachleute zu schicken“, sagt Lange.



Die Firma ist montags bis donnerstags von 7.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 14 Uhr unter Telefon 528 53 53 zu erreichen. Weitere Infos im Internet unter www.klempnerei-lange.de.