Rund 40 Gäste hat Senior Niekerke und sein Sohn und Geschäftsführer Ralf Niekerke zu einem Jubiläumsbesuch in das GOP Varieté-Theater in der Überseestadt eingeladen. Darunter sind Geschäftspartner, Handwerker und natürlich die aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter. Die Nähe zum Personal ist Niekerkes besonders wichtig. So gibt es immer wieder Einladungen zu gemeinsamen Geburtstagsfeiern, Bowlingabende und Freimarktsbesuche.

Das gute Verhältnis zahlt sich in guter Arbeit aus. So wurde das Unternehmen unter anderem im Mai 2007 mit dem qih-Siegel „Qualität im Handwerk“ geehrt. Als Schriftführer in der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten, als Mitglied der Innung des Maler- und Lackiererhandwerks und im Business Network International (BNI), ist Ralf Niekerke bestens vernetzt und pflegt eine enge, teilweise seit Jahrzehnten bestehende, Zusammenarbeit mit anderen Handwerkern und Unternehmen.

Gerade erst wurde in einen neue EDV, Fahrzeuge und Maschinen investiert. Für die Habenhauser heißt das Jubiläum, dass sie auch in Zukunft auf die hochwertige Arbeit von Firma Niekerke und ihren Mitarbeitern verlassen können.

Weitere Informationen sind unter Telefon 441195 sowie im Internet unter www.niekerke-malermeister.de zu finden.