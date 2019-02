Das Schaufenster erinnert die Pusdorfer an den Tag der Liebenden. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Schließlich kaufen sie in dem Geschäft in der Woltmershauser Straße 362 aus diesem Anlass beachtlich viele rote Rosen.

Grundsätzlich könnten am Tag der Liebenden auch Frauen ihrem Liebsten ein Geschenk machen. Tatsächlich sind es bei Blumen ­Basar aber nahezu nur die Männer, die nachmittags auf dem Weg von der Arbeit nach Hause nach Rosen und einer passenden Glückwunschkarte fragen. Dabei müssen es gar nicht mal rote Rosen als Geschenk sein. Gerbera, Tulpen und andere Frühlingsblumen gelten ebenfalls als anerkannte wie würdige Präsente – sofern sie rot sind.

Auch die passende Deko für den Valentinstag gibt es bei Basar. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Aber auch Parfüm, Pralinen und andere Aufmerksamkeiten erfreuen die Herzen der Verliebten. „Ich habe auch schon Schmuck bekommen“, sagt Mitarbeiterin Monika Basar. Dass der Valentinstag eine Erfindung der Blumenhändler sei, hält Tomic daher für ein Gerücht. „Auch andere Branchen profitieren von diesem Anlass“, erläutert die Floristin.

Präsente eines Bischofs

Haben für den Valentinstag den Bestand an roten Blumen aufgestockt (v. links): Melanie Mahlstedt und Bruni Asendorf. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Blumen illustrieren allerdings besonders die Tradition, deren Ursprung nicht genau zu klären ist. Eine Variante besagt, dass der Bischof Valentin im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung den von ihm getrauten Liebespaaren bunte Blumensträuße aus seinem Garten überreichte. Seine kirchlichen Trauungen waren damals verboten. Die Datierung des Valentinstags basiert auf der Hinrichtung des Bischofs, die an einem 14. Februar stattgefunden haben soll.

Auch an anderen Tagen passen Blumen als Geschenk, vor allem wenn es schnell gehen soll. Bei ­Blumen Basar kennt man seit mehr als fünf Jahrzehnten die Wünsche der Kunden. 1963 machte sich der kroatische Auswanderer Josip ­Basar selbstständig und verkaufte regelmäßig Blumen auf dem Markt am „Unser Lieben Frauen Kirchhof“. Bereits zwei Jahre später waren die Verkaufseimer vergessen, Basar nannte von nun an einen Verkaufswagen sein Eigen und erste Aushilfen unterstützten ihn.

Nachdem seine Ehefrau Danica aus Kroatien nachzogen war, erweiterten die beiden das Unternehmen und eröffneten zunächst in einem Keller in Woltmershausen ihren Blumenladen. Später erfolgte der Umzug zur heutigen Adresse in der Woltmershauser Straße 362. Mittlerweile waren die beiden Söhne Nikola und Franjo, Schwiegertochter Monika und später auch Schwiegertochter Branka in das Geschäft eingestiegen. Die Enkeltochter Tanja Tomic verstärkt seit 2007 das Familienunternehmen.

Derzeit sind zehn Mitarbeiter sowie vier Familienangehörige in dem Betrieb, der Mitglied in der Interessen- und Werbe­gemeinschaft Woltmershausen-­Rablinghausen (IWG) ist, beschäftigt. Täglich bezieht das Team frische Blumen vom Großmarkt. Diese sind schließlich zum Beispiel bei Empfängen der Senatskanzlei oder bei Veranstaltungen des SV Werder Bremen zu finden.

Das Sortiment umfasst unter anderem fair gehandelte Blumen, Sträuße aller Art, jahreszeitliche Tischdekorationen sowie Hochzeits- und Trauerfloristik, Autoschmuck, Hydropflanzen, Trockengestecke, Keramikwaren und Topfpflanzen. Fleurop-Gutscheine sind bei Basar ebenfalls erhältlich. Darüber hinaus nehmen die Floristen Fleurop-Versandaufträge an.

Weitere Infos unter Telefon 54 07 15 ­sowie unter blumen-basar-gbr.de.