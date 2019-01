Selbst wenn im Advent ein Nikolaus gebraucht wird, ist er zur Stelle.

„Helfen und organisieren – das macht mir Spaß. Das gilt auch für den Beruf“, sag Erjawetz. Ein eingespieltes Team und eine strukturierte, den Kunden Verlässlichkeit bietende Firma halten ihm den Rücken frei für sein Engagement in Pusdorf. Und das findet Anerkennung. Monika Wöhler, Vizepräsidentin des Deutschen Handballbunds und Präsidentin des Bremer Handballverbands, schätzt nicht nur die professionelle Arbeit des Malers, sondern auch seinen Einsatz für den Stadtteil. „Egal ob es um die Unterstützung unserer

Jugendarbeit geht, wir eine helfende Hand brauchen oder den Betrieb Erjawetz auf Sponsoring ansprechen: Malermeister Alex ist immer für alle da.“

Von diesem Selbstverständnis profitieren seine Kunden ebenfalls. Viel Wert legt Erjawetz auf Teamarbeit und Weiterbildungen. Anspruchsvolle Maltechniken müssen seine Mitarbeiter ebenso beherrschen wie das Verlegen von Fußböden. Innendämmung, hochwertige Beschichtungsstoffe, Schimmelbekämpfung und neue, lösungsmittelfreie Lacksysteme erfordern laufend Schulungen der Gesellen und Auszubildenen.

Zudem nimmt sich Erjawetz Zeit für die Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen, der er seit rund 15 Jahren angehört, davon sieben Jahre als Vorsitzender. Neben Weihnachtsaktionen und Ostergewinnspiel hat das Team der IWG auch schon Gewerbeschauen geschultert. In seiner Freizeit fährt der gebürtige Pusdorfer Erjawetz Motorrad, trainiert für den Halbmarathon und geht spazieren. „Hier ist man im Grünen und hat die Weser vor der Nase. Was will man mehr?“