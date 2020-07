Das und vieles mehr übernimmt Bädeker & Rux.

Das Kirchhuchtinger Unternehmen ist für private wie gewerbliche Kunden in Bremen und umzu im Einsatz. „Zu Beginn der Pandemie haben wir, wie viele andere Handwerksbetriebe auch, kurzfristig einen Einbruch bei den Aufträgen bemerkt. Aber das hat sich schnell wieder normalisiert“, erläutert

Prokuristin Dana Usbeck.

Die Elektroprofis sorgen etwa bei Altbausanierungen für eine neue Elektrik. „Nicht jeder denkt daran, aber die zweiadrigen Anlagen in alten Häusern sind hoffnungslos überlastet, wenn man daran viele Geräte gleichzeitig anschließt“, sagt

Usbeck. „Früher gab es in den Haushalten noch nicht so viel Elektronik wie heute, und das überfordert die alten Leitungen.“ Nach dem Einbau einer modernen Anlage sollte diese optimalerweise jedes Jahr im Rahmen des sogenannten E-Checks überprüft werden. Hier gebe es in Privathaushalten noch sehr viel Nachholbedarf.

Auch zusätzliche Steckdosen, neue Lichtschalter und Leuchtmittel installieren die Experten bei ihren Auftraggebern. Bei Letzteren sind inzwischen lichtemittierende Dioden, kurz LED, Standard: Die sparsamen modernen Leuchten sind in diversen Wattbereichen und Lichtfarben für den Innen- und Außenbereich erhältlich.

Ebenso installieren und warten die Handwerksprofis die für Mietobjekte vorgeschriebenen Rauchmelder. Diese müssen spätestens zehn Jahre nach der ersten Inbetriebnahme ausgetauscht werden. Auf Rauchwarnmeldern mit fest eingebauter Zehn-Jahres-Batterie ist neben dem Herstellungsdatum auch stets das späteste Austauschdatum vermerkt.

Das Haus absichern

Wer jetzt im Sommer eine sichere Außenbeleuchtung benötigt, kann Bädeker & Rux beauftragen, denn Außensteckdosen installieren die Elektroprofis ebenfalls. Auch Präsenz- und Bewegungsmelder bauen sie ein. Wer sein Eigenheim vor einem Einbruch schützen möchte, kann den Handwerksbetrieb mit dem Einbau einer Funkalarmanlage beauftragen. „Dafür muss man außerhalb der Ferienzeit einen Vorlauf von circa zwei Wochen einkalkulieren“, sagt Usbeck. „Die Installation dauert dann in einem Einfamilienhaus einen Tag.“

Ansprechpartner am Firmensitz sind Inhaber und Geschäftsführer Ronald Rux, seine Tochter Dana

Usbeck, Betriebsleiter Thomas

Albert und sein Stellvertreter Alex Astafev. Die Gesellen und Lehrlinge sind nicht nur bei Privatkunden, sondern auch bei gewerblichen Auftraggebern im Einsatz. Unter anderem sind sie zuständig für die Elektrik in einigen Bremer Krankenhäusern.

Zum neuen Lehrjahr im August beginnen zwei neue Auszubildende ihre Lehre im Unternehmen, wodurch die Belegschaft auf insgesamt 27 Mitarbeiter wächst. In dem Team von Bädeker & Rux arbeiten auch zwei Geflüchtete, die ihre Lehrstellen über ein vorheriges Praktikum bei der Firma beziehungsweise über einen Wechsel

des Ausbildungsbetriebs gefun-

den haben. „Wir freuen uns sehr, dass beide bei uns sind und so

gut in unser Team passen“, sagt

Usbeck.

Bädeker & Rux, Alter Dorfweg 15 a, ist telefonisch unter 596 13 95 zu erreichen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Unternehmens unter www.baedeker-rux.de.