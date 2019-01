IWG Pusdorf

In der Neustadt angekommen

Jörg Teichfischer

Gut eingelebt hat sich das Team des Elektro-, Heizungs- und Sanitärbetriebs Sanft an seinem neuen Standort in der Hohentorsheerstraße 95–97. Vor rund einem halben Jahr hat sich das Mitgliedsunternehmen der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) in der Neustadt angesiedelt und freut sich, durch den Umzug von der Woltmershauser Straße 560 sowohl seine Stammkunden behalten als auch neue Kunden hinzugewonnen zu haben.