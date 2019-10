Individuelle Physiotherapie

Marco Koschade hat seine Praxisräume kürzlich erweitert. (Christoph Englisch)

„Es liegt uns am Herzen, dass unsere Patienten schnell wieder fit werden, sodass sie ihren Alltag und ihre sportlichen Aktivitäten so bewältigen können wie zuvor“, sagt Koschade. Damit die Behandlung möglichst effektiv ist, gehört neben einer intensiven Anamnese auch eine stetige Rücksprache mit den Patienten zur Routine.

In der Praxis arbeiten zehn Physio­therapeuten mit eigenen Spezialgebieten, wodurch ein breites Angebot unterschiedlicher Therapieansätze angeboten wird: McKenzie, Faszienbehandlung FDM sowie CMD, Flossing und ­viele weitere Anwendungen.

Für Übungen mit Gewichten gibt es einen großen Trainingsraum mit zahlreichen Fitness- und Koordinationsgeräten, an denen sich ein vielseitiger Trainingsplan erstellen lässt. Um mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, bietet die ­Personaltrainerin der Praxis Yoga, Pilates, Faszientraining oder Kurse zum Auspowern an. Wellness- und Massageanwendungen gehören ebenfalls zum Angebot.

Die Praxis hat sich in Bremen und umzu fest etabliert und es vertrauen sich auch viele Leistungssportler, darunter die Handballerinnen des SV Werder Bremen, dem erfahrenen Team an. Für die überregionale Bekanntheit sorgt zudem die in Bremen einmalige Gehschule der Praxis. In enger Kooperation mit renommierten Orthopädietechnikern wird dort Beinamputierten zu mehr Mobilität verholfen, um deren Lebensqualität zu verbessern.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 0421 / 835 72 83 und im Internet unter www.physiotherapie-­koschade.de.