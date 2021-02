Andree Lancker hat sich mit seiner Werbetechnik-Firma Hanseatic Design auf die Bedruckung von Textilien spezialisiert. (Picasa und Daniela Krause, Daniela Krause)

Andree Lancker hat in den vergangenen Wochen viel geschafft. Die neue Werkstatt seiner Werbetechnik-Firma Hanseatic

Design am Arsterdamm 161 nimmt mehr und mehr Form an. „Corona hat den Zeitplan zwar etwas durcheinandergewirbelt“, sagt das Arster Urgestein, wie er sich selbst gern bezeichnet. „Doch ich bin zuversichtlich, dass in wenigen Wochen alles stehen wird.“ Die Firma gibt es bereits seit 2013, seit Anfang April 2019 ist Lancker alleiniger Inhaber. Allerdings betreibt er das Unternehmen als sein zweites Standbein. In seinem Hauptjob arbeitet er als Techniker für Poolroboter.

Der Schwerpunkt von Hanseatic Design liegt auf der Textilveredelung im Flex- und Flockdruckverfahren. „Die Motive, Schriften oder Logos werden mit einem Plotter auf Folie gedruckt und ausgeschnitten. Dann drucke ich sie per Heißtransfer mit einer Presse auf den Stoff“, sagt Lancker. Auf diese Weise erhalten T-Shirts, Hoodies, Mützen, Brustbeutel und diverse andere Textilien eine individuelle Note.

Während der Flockdruck eine samtartige Oberfläche hat, fühlt sich der Flexdruck glatt an. „Beim Textildruck kommen nur hochwertige Materialien zum Einsatz. Schließlich sollen die Farben lange halten“, sagt der Experte.

Beide Verfahren ermöglichen allerdings die Bedruckung von Kleinserien, aber auch größeren Stückmengen, etwa Trikotsätze für Vereine. „Der bisherige Rekord war eine Großbestellung von 2000 T-Shirts“, erinnert sich Lancker.

Aber nicht nur auf die Bedruckung von Textilien ist Hanseatic Design spezialisiert. Auch die Gestaltung und Herstellung von Schildern, Leuchtkästen und Schaufensterreklame gehört zum Portfolio. Als weitere Geschäftsfelder sollen in diesem Jahr

Lasergravur und Tampondruck (zum Beispiel für Feuerzeuge und Kugelschreiber) sowie 3-D-Druck hinzukommen.