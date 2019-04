Sorgt für blumige Akzente: Floristmeisterin Ann-Kathrin Mühlenfeld. (Bettina Conradi und Die Feldblume, Die Feldblume)

In einigen Wochen feiert sie das zweijährige Bestehen ihres Betriebs.

Im Geschäft erwarten die Kunden eine Auswahl an klassischen und ausgefallenen Schnittblumen und Pflanzen, selbst gestaltete Kränze sowie Dekoration für den Innen- und Außenbereich. Das Sortiment umfasst von Designkerzen über Glasware bis hin zu Blumengefäßen alles, was in der Wohnung oder im Garten für stilvolle Akzente sorgt. Neben dem Tagesgeschäft mit individuell gebundenen Sträußen hat das vierköpfige Team der Feldblume den Schwerpunkt auf Eventfloristik gelegt. So begleiten Mühlenfeld und ihr Team Firmen-, Familien- und Trauerfeiern mit Blumenschmuck. Zudem übernehmen sie Bepflanzungen und die Pflege von Pflanzen in Büroräumen. Firmen bieten sie darüber hinaus an, regelmäßig Blumensträuße zu liefern.

Aktuell sind Mühlenfeld und ihre Angestellten in den Vorbereitungen für die Hochzeitssaison, die im Mai beginnt. „Für viele ist die Hochzeit der wichtigste Tag im Leben. Wir erarbeiten individuelle Konzepte für den perfekten Brautstrauß, den Tisch- und den Kirchenschmuck“, sagt die Floristin. Dafür nimmt sie sich viel Zeit: In mehreren Terminen stimmt sie das Blumenkonzept gemeinsam mit der Braut auf die Räume, das Hochzeitskleid und Details wie die Haarfarbe oder den Schmuck ab. Auch bei freien Trauungen kümmert sich das Floristikfachgeschäft um die Dekoration, zum Beispiel mit großen Gefäßen oder Blumenbouquets auf Säulen, die der Hochzeitsfeier eine einzigartige Atmosphäre verleihen und das Event zu einem unvergesslichen Moment machen soll.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 89 84 43 44 und auf www.diefeldblume.de.